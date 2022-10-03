Обвинения в казни пленных осложнили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

03 октября 2022, 06:21

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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве прошла в напряженной атмосфере после появления в соцсетях видео, на котором предположительно азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Министры иностранных дел подтвердили готовность участвовать в переговорах по урегулированию отношений. Блинкен заявил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру.

В Женеве в ночь со 2 на 3 октября прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, на котором они обсудили текст мирного договора между двумя странами.

Переговоры прошли в достаточно напряженной обстановке после того, как ведомства обеих стран обменялись резкими заявлениями после опубликованного в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных.

После публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило сегодня Минобороны Армении. 2 октября омбудсмен Армении заявил, что специалисты подтвердили подлинность видеозаписи. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар потребовал наказать виновных, если подтвердится, что видео подлинное. Военная прокуратура Азербайджана со своей стороны также изучает подлинность видеозаписи и выясняет, действительно ли на видео пленные армянские военнослужащие, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

По итогам встречи МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз. В нем, в частности, говорится, что "с учетом возникшей напряженности предложено провести очередное заседание по делимитации не в ноябре, как планировалось раньше, а в октябре".

На встрече, по данным внешнеполитического ведомства Азербайджана, была подчеркнута необходимость "полного вывода ВС Армении с территории Азербайджанской республики, открытие коммуникаций в кратчайшие сроки и достижения продвижения в вопросе делимитации границ".

При этом в заявлении подчеркивается "приверженность официального Баку обеспечению мира и стабильности в регионе, а также готовность к подписанию мирного соглашения". Между министрами "достигнута договоренность о продолжении обсуждений".

Накануне встречи пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что Армения примет участие в переговорах, даже "несмотря на провокации со стороны Азербайджана". "Армения, как и прежде, конструктивна и имеет целью достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана", - приводит его слова ТАСС.

Комментария по итогам встречи на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении по данным на 06.00 мск сегодня, 3 октября нет. При этом о встречах министра иностранных дел Арарата Мирзояна с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфо, сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Филипом Рикером и специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром, на которых упоминались ролики с расстрелом военнопленных, сообщения опубликованы были.

Также 2 октября МИД Армении опубликовал заявление по поводу "ряда видеороликов, распространяемых азербайджанскими пользователям в соцсетях, которые свидетельствуют о военных преступлениях ВС Азербайджана". "Международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для незамедлительного возвращения всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц" и выяснения судеб пропавших без вести, написало ведомство.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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