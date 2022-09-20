Главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили стремление к мирным переговорам

20 сентября 2022, 03:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На встрече с участием госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов подтвердили готовность участвовать в переговорах по урегулированию отношений. Блинкен заявил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности в миру.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения, озвученные Пелоси, и предположил, что ее слова стали попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван важен как политическое событие, хотя Пелоси и ограничилась лишь словами о поддержке со стороны США, проанализировали итог визита армянские аналитики. Вмешательство США в конфликт Азербайджана и Армении усугубило противоречия в регионе, указал азербайджанский политобозреватель Эльчин Мирзабейли.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Сегодня, 20 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча состоялась по инициативе американской стороны, оба министра принимают участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей заявил, что "воодушевлен тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий". Он также отметил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру, пишет РИА "Новости".

Блинкен также отметил, что "противоречия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения".

Арарат Мирзоян на встрече подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с территории Армении, должны быть задействованы международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Он также подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, в частности, возвращения военнопленных, пишет news.am.

Мирзоян также подтвердил, что армянская сторона готова участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече заявил, что столкновения спровоцировала Армения. По его словам, Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе, так как является стороной, проводящей широкомасштабные восстановительные работы и размещающая там переселенцев, пишет "АПА"

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов к срочным переговорам по обеспечению мира в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в ноябре 2020 года в Москве Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным и результатами брюссельской встречи Алиева и Пашиняна.

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