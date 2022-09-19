Аналитики поспорили о значении визита Пелоси в Армению

19 сентября 2022, 11:35

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Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван важен как политическое событие, хотя Пелоси и ограничилась лишь словами о поддержке со стороны США, проанализировали итог визита армянские аналитики. Вмешательство США в конфликт Азербайджана и Армении усугубило противоречия в регионе, указал азербайджанский политобозреватель Эльчин Мирзабейли. У США нет реальной возможности повлиять на урегулирование конфликта, считают блогеры "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения, озвученные Пелоси, и предположил, что ее слова стали попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Нэнси Пелоси завершила визит в Армению. Во время визита она посетила мемориал жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» и выступила в «Центре искусств Гафесчян», сообщает сегодня News.am со ссылкой на пресс-службу парламента Армении. В ходе визита никаких документов подписано не было, обратил внимание телеканал "Дождь"*.

Реальной целью визита Нэнси Пелоси в Армению является полная блокада Ирана и вовлечение армян в антииранский фронт, предположил армянский аналитик Аргишти Кивирян. "Нэнси Пелоси отправилась в Центр искусств Гафесчян, встала у картины, изображающей Аварайрскую битву, и начала рассказывать, что здесь изображена война армян против персов. Более прямым текстом можно только безмозглому сказать, почему на самом деле она прибыла в Армению и каковы цели ее визита: мишенью является Иран, полная блокада Ирана и вовлечение армян в антииранский фронт", - приводит сегодня его слова издание.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Визит Пелоси в Армению "чрезвычайно важен", так как она является самым высокопоставленным американским чиновником, когда-либо посещавшим Армению, и одним из самых влиятельных политиков в Америке и представителем команды президента Джо Байдена, считает руководитель Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян.

Он признал, что "демократам нужны голоса армян" на выборах, которые пройдут в ноябре в США, однако визит спикера Конгресса США в любом случае является "большой дипломатической поддержкой Армении". "На самом деле это послание политического руководства США, адресованное не только Армении, но и руководству Азербайджана. Мы можем показать миру, что Армения действительно находится в центре внимания глобальных игроков, в том числе США", - привело 18 сентября его слова JAMnews.

Пелоси действительно приехала "не для решения проблем Армении, а для продвижения задач своей страны", однако она "может быть полезна в решении проблем Армении, но это существенно зависит от политической зрелости и серьезности официального Еревана", указал политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, визит Пелоси принес бы практическую пользу, если бы она выступила в Армении с конкретными заявлениями. "То, что у нас не может быть никаких ожиданий от антисоюзников под названием Россия и ОДКБ, это всем нам ясно, многим – еще 10 лет назад. Теперь нужно понять, какая степень практичности у альтернатив", - процитировало Бадаляна издание.

Визит Нэнси Пелоси планировался до начала эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, власти Армении поблагодарили ее за то, что она не отменила его, подчеркнуло издание.

Высказывания Пелоси рассердили Баку

В свою очередь азербайджанский политический обозреватель Эльчин Мирзабейли высказал мнение, схожее с позицией МИД Азербайджана. Он считает, что высказывания Нэнси Пелоси в ходе визита в Армению "нацелены на препятствование обеспечению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, стимулирование сепаратизма, разжигание межнациональной розни и углубление противоречий".

"Такие, как Пелоси "вспоминают" об общечеловеческих ценностях, принципах гуманизма только тогда, когда им выгодно. Мы никогда не были свидетелями того, как Пелоси […] проливала слезы за невинных людей, младенцев и женщин, ставших жертвами военных сценариев, реализуемых в разных странах мира. […] Но очевидно ее невероятное лицемерие, рассчитанное на получение голосов армян на выборах, которые состоятся в США", - приводит сегодня слова Мирзабейли Trend.

США не имеют реальной возможности повлиять на конфликт Азербайджана и Армении, считает автор блога на "Кавказском узле" "BERG...man Tbilisi"." США (ЕС) - мощнейший полюс, но в армяно-азербайджанском конфликте, он не имеет решающих козырей на данный момент. Тут всё решают Москва и Анкара. Именно в таком порядке. Поверьте, если бы турки были лидером положения, ситуация была бы уже давно совсем другой", - написал он утром 18 сентября в своем посте "Пелоси в Ереване - помощь Армении или что-то другое?".

Схожее мнение высказал и автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Пелоси приедет и уедет, ни один американский солдат в Карабахе не высадится... С Баку надо разговаривать Пашиняну", - написал он 18 сентября в посте "Наша благодарность армянам за Пэлоси". "Прилет Пелоси в Ереван азербайджанские политики будут использовать по полной", - предупредил он.

Визит Пелоси в Армению не следует переоценивать, указал сегодня автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Сам по себе визит событие положительное, важными были и заявления, сделанные Пелоси в Ереване. Но необходимо думать и о последствиях, которые могут последовать в случае неверного понимания политических реалий нынешним ереванским руководством и переоценки роли визита Пелоси или восприятия этого одиночного визита как некоей новой тенденции, которой он не представляет", - написал он в посте "Визит Ненси Пелоси и внешнеполитическое позиционирование властей Армении".

Никол Пашинян после обострения ситуации на границе провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

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