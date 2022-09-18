МИД Азербайджана раскритиковал Пелоси за поддержку Армении

18 сентября 2022, 18:09

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Обвинения в адрес Азербайджана, озвученные в Ереване спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, неприемлемы и являются попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США, заявил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. Это заявление прозвучало на фоне акции местных жителей, призвавших США повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Слова Нэнси Пелоси "вызывают глубокое сожаление", заявил МИД Азербайджана. "Безосновательные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - говорится в размещенном на сайте МИД заявлении, перевод которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

Вооруженный конфликт на границе был "провокацией Армении против Азербайджана", пояснило министерство. "В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа", - отмечается в публикации.

Слова Пелоси "следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды", заявила азербайджанская сторона. "Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они указали, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников. Сегодня в Ереване сотни человек приняли участие в акции с требованием вывести Армению из ОДКБ.

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