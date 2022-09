Активисты потребовали пересмотра внешней политики Армении на фоне визита Нэнси Пелоси

18 сентября 2022, 00:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси жители Еревана встретили на улицах Еревана с армянскими и американскими флагами. Участники акции акции указали на необходимость перестраивать внешнюю политику Армении после трех десятилетий под влиянием России.

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции у российского посольства в Ереване 16 сентября потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они указали, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

В Армению прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В рамках визита 17-19 сентября Нэнси Пелоси планирует встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными должностными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации безопасности, Пелоси прибыла в Армению с повесткой "крепкого взаимодействия между Арменией и США, в основе которой лежат общие ценности и многолетние связи двух народов".сообщила пресс-служба посольства США в Армении.

Вместе с Пелоси прибыли член Палаты представителей по вопросам энергетики и торговли Френк Паллоне, члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Шпейер.

Нэнси Пелоси приветствовали группы людей на улицах, в Ереване были развешены американские флаги. На улице Исакова, близ посольства США, Нэнси Пелоси приветствовала группа, собравшаяся по призыву Национал-демократического полюса (НДП). Активисты держали в руках армянские и американские флаги, карту Вильсоновской Армении, а также плакаты "Save Artsakh" (Спасите Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), "USA & Armenia are historical allies" (США и Армения - исторические союзники), "Thank you America!" (Спасибо, Америка) м другие.

Для Армении и региона в целом визит Пелоси - очень важное событие, поскольку она является третьим лицом истеблишмента США, указал руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян. "Сейчас в регионе очень напряженная ситуация в связи с действиями Азербайджана против Армении, а также скоплением турецких войск, иранских войск на границе с Арменией. Я думаю, визит Нэнси Пелоси ослабит это напряжение и откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, в частности, США", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

По его мнению, Пелоси коснется важности самой Армении, будет говорить о вопросах безопасности. "Очень важно для страны создать альтернативные возможности в сфере безопасности. ОДКБ явно не отвечает нашим интересам, а ситуация очень серьезная. Армении нужен статус "союзник США, не член НАТО", который дает возможность снабжать вооружением. Также очень важно получить новые экономические возможности", - отметил Папян. Также он полагает, что Пелоси затронет вопрос значимости армянской общины США, которая играет важную роль, тем более, она из Калифорнии, где самая влиятельная армянская община

Армения сейчас находится на перепутье, так как Россия, которую считали гарантом безопасности Армении, не хочет и не может выполнять свои обязательства, указал Папян. "Не раз мы в этом убедились, в последний раз - когда в Совбезе ООН Россия выступила (по поводу событий на границе Армении и Азербайджана) с неопределенным текстом, не указав, кто агрессор, а кто жертва, когда другие страны выступили адресно"., - подчеркнул Папян.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность рассчитывает на выполнение всех достигнутых ранее договорённостей о прекращении огня. "Россия крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками", — привело его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что поддержка США помогла бы Армении решить ряд вопросов. "Это тот случай, что будь Армения с США или без них, интересы России совпадают и будут совпадать с интересами Азербайджана и Турции, поэтому мы должны заполучить шансы вместе с Америкой решить кое-какие свои вопросы в плане вооружений и военной подготовки, особенно на фоне резкого ослабления России из-за ситуации в Украине", - заключил Ара Папян.

Чтобы понять, какое значение имеет приезд Нэнси Пелоси в Армению, надо вспомнить, в какую страну у нее был последний визит, это был Тайвань, отметил корреспонденту "Кавказского узла" член Совета НДП Гарегин Чугасзян.

"Весь мир, затаив дыхание, думал, начнется ли третья мировая война. США показали свою решительность защитить демократические ценности. И такая сверхдержава, как Китай, в какой-то мере отступила от своих красных линий по отношению к Тайваню"? - отметил Чугасзян.

Своим визитом в Армению Нэнси Пелоси не только показывает свою помощь армянскому народу в судьбоносный для него период, когда Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном, а ее союзник Россия и ОДКБ не выполняют свои обязательства, но и демонстрирует позицию США относительно данного конфликта, считает он.

Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывод азербайджанских войск с ее суверенной территории, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он отметил, что надежды на то, что механизмы реагирования ОДКБ заработают, больше нет. "Такая надежда была, и естественно, что эта надежда совсем исчезла, и такой надежды больше нет", - привело его слова агентство "Новости Армения" 16 сентября. С другой стороны, по его словам, это подчеркивает большую заинтересованность США в нашем регионе в рамках своих интересов. "Мы находимся в периоде геополитической перестройки региона. Если бы интересы США не совпадали с интересами Армении, Нэнси Пелоси нанесла бы визит и Баку, и Тбилиси", - . сказал он. Чугасзян добавил, что тот стереотип, который утвердился в народе, что ключ к безопасности Армении находится в Москве, сейчас не актуален. "Мы маленькая нация, и наш народ должен решить свои вопросы. И своим этим приветствием Нэнси Пелоси народ требует у властей, чтобы вопросы безопасности в нашей стране стали краеугольным камнем, чтобы была организована самооборона. Требуем, чтобы Армения вышла из мертворожденного ОДКБ и, ведя уравновешенную политику, утвердила новые союзнические отношения. Союзника узнают в трудный период, а война четко показала, кто наш союзник, а кто друг нашего врага", - отметил Чугасзян. Участница акции Арусь Арутюнян считает, что армянский народ, наконец, должен понять, что его будущее и безопасность страны, в первую очередь в правильном выборе союзников и адекватном выстраивании своей внешней политики. "Война 2020 года и последующие военные действия четко показали, что Армения коренным образом должна пересмотреть свою концепцию безопасности и внешнюю политику страны", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Арутюнян. США, как первая сверхдержава, имеет свои интересы в регионе, особенно в проекте "Юг-Север", проходящем по Сюнику, которому пытаются помешать Россия и Турция "коридором" через Мегри, таким образом, предотвратив вход Запада в регион, добавила она. "Конечно, Запад понимает все это прекрасно и тоже пытается помешать русско-турецкому плану", - сказала активистка. Она добавила, то жители Армении "должны подумать о своей безопасности, свое будущее мы должны построить сами". Активистка также отметила, что, независимо от того, когда запланировала Нэнси Пелоси свой визит в Армению и насколько этот визит непосредственно связан с последними обострением ситуации на границе, США прекрасно знают, что происходит в регионе. Марина вместе с семьей переехала в Армению в марте текущего года, после начала военной операции на Украине. По ее словам, они не могли быть безразличны к тому, что происходит вокруг Армении. "Визит Нэнси Пелоси очень мощный шаг и событие для Армении. Вполне возможно Армения сможет заручиться поддержкой Америки, получив помощь от США и решить эту сложную военную ситуацию", - отметила Марина. Антон Ронес из Санкт-Петербурга приехал в Армению месяц назад также в связи событиями на Украине."Я искренне желаю, чтобы у Армении появились действительно нормальные союзники вместо России", - отметил Антон Ронес. Он добавил, что "любая попытка западных стран, хоть как-то помочь странам бывшего СССР вызывает негодование Кремля и потребителей кремлевской пропаганды". "Сейчас им будет очень дискомфортно", указал Ронес.

Визит Пелоси, по мнению участницы акции Сусанны Уснунц, может предотвратить новую войну Азербайджана и Турции с Арменией. "Мы видим, насколько эффективна бывает решительность США в той или иной ситуации. Поэтому, если Пелоси своим визитом сможет предотвратить новую войну, то это большой шанс для Армении выбраться из ситуации", - отметила Уснунц.

Россия, по ее словам, конечно, будет очень ревностно относиться к такому событию. Но не Армения виновата, что Россия, "будучи ее союзником, всегда бездействует, а в отдельных случаях и вовсе действует против Армении". "Если Армения и впредь будет продолжать свою политику в ущерб своим интересам, как это было последние 30 лет, то ее не станет на карте мира очень скоро. Поэтому Армении следует пересмотреть свою внешнюю политику" - отметила Сусанна Уснунц.