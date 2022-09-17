Армения обратилась в Международный суд

17 сентября 2022, 13:12

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Армения подала заявление в Международный суд, в котором обвинила Азербайджан в военных преступлениях, сообщила пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья армянских военнопленных, сообщил 16 сентября представитель Армении в ЕСПЧ по международным правовым вопросам.

Отправленное в Международный суд (International Court of Justice) заявление Армении будет опубликовано 19 сентября, заявила сегодня пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян. "Основой обращения в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений", - процитировало ее издание "Арменпресс".

Армения просит Международный суд привлечь к ответственности Азербайджан за "нападение" на гражданские объекты, а также "по признакам в расовой дискриминации и ряду других оснований", привело слова Самвелян издание News.am 16 сентября.

Азербайджанские власти пока не комментировали обращение Армении в Международный суд. При этом Азербайджан сегодня обвинил Армению в минировании приграничных территорий. Работы по разминированию территорий проходят в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, саперы нашли уже 118 мин, заложенных армянскими военными в ходе недавнего обострения конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

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