Азербайджан обвинил Армению в минировании приграничных территорий

17 сентября 2022, 11:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работы по разминированию территорий проходят в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, саперы нашли уже 118 мин, заложенных армянскими военными в ходе недавнего обострения конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня. Под контроль Азербайджана перешло около 10 квадратных километров территории, сообщил 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

Минобороны Азербайджана заявило, что во время недавней эскалации конфликта вооруженные силы Армении заминировали территории в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах.

"В ночные часы 12 сентября во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах диверсионные группы, воспользовавшись темным временем суток, горным и пересеченным рельефом местности установили мины на территориях между путями снабжения азербайджанской армии", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, саперы обнаружили и обезвредили произведенные в Армении сто противопехотных мин ПМН-Е, восемь противопехотных мин ПМН-2, десять противотанковых мин. "Инженерно-саперные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее, 8 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что за последние десять дней на позициях, перешедших под контроль Азербайджана в начале августа, в Лачинском и Кельбаджарском районах были обнаружены 72 противопехотные мины ПМН-Е и две противотанковые мины, произведенные в Армении в 2019 году. Тогда же сообщалось, что с начала сентября на территориях, перешедших под контроль Баку после окончания 44-дневной войны 10 ноября 2020 года, инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены 73 противопехотных, 47 противотанковых мин и восемь неразорвавшихся боеприпасов (НБП). Полностью от мин на тот момент были очищены 273 гектара.

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