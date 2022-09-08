74 мины обнаружены в Лачинском и Кельбаджарском районах

08 сентября 2022, 19:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последние 10 дней на стратегических высотах, которые перешли под контроль Азербайджана в начале августа, обнаружены 74 мины, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 31 августа Агентство по разминированию территорий Азербайджана сообщило, что за последние 15 дней в Лачинском коридоре обнаружено 1318 мин, произведенных Арменией после 2020 года. С 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 19 военных и 68 мирных жителей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Азербайджана.

За последние десять дней на уточненных позициях в Лачинском и Кельбаджарском районах были обнаружены 72 противопехотные мины ПМН-Е и две противотанковые мины, произведенные в Армении в 2019 году. Обнаруженные мины были извлечены, перевезены и обезврежены, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

В целом, по данным военного ведомства, с начала сентября на территориях, перешедших под контроль Баку после окончания 44-дневной войны 10 ноября 2020 года, инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии были обнаружены 73 противопехотных, 47 противотанковых мин и восемь неразорвавшихся боеприпасов (НБП). Полностью от мин очищены 273 гектара.

Всего после окончания 44-дневной войны подразделениями Минобороны Азербайджана было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 26 455 гектаров территории. При этом были выявлены и уничтожены 7558 противопехотных мин, 2342 противотанковых мин и 9944 НБП, проинформировала пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Источник в одном из силовых ведомств на условиях анонимности пояснил, что под "уточненными позициями" в Кельбаджарском и Лачинском районах имеются в виду территории, которые перешли под контроль азербайджанской армии после операции "Возмездие" в начале августа. Он отметил, что тогда азербайджанская армия заняла ряд стратегических высот, при этом на некоторых из них была проведена передислокация азербайджанских подразделений без применения силы. Сразу же после взятия новых позиций под контроль там начались расчистка территории от мин, рассказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество. 11 августа Минобороны Азербайджана заявило о прокладке дорог и инженерных работах на этих высотах.

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