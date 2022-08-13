Минобороны Азербайджана отчиталось о перехвате разведывательного дрона

13 августа 2022, 15:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведывательный дрон перехвачен азербайджанскими военными над Шушей, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня о перехвате разведывательного дрона армянских вооруженных формирований в Карабахе над городом Шуша (армянское название - Шуши - Прим. "Кавказского узла").

"13 августа примерно в 10:30 (9.30 мск) квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями наших подразделений в окрестностях города Шуша. Благодаря бдительности наших подразделений квадрокоптер был своевременно обнаружен, посажен особым способом и перехвачен", - сказано в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла". Минобороны также распространило фото и видеокадры перехваченного дрона.

"Кавказский узел" также писал, что протяжении последних нескольких дней стороны обменивались обвинениями в обстрелах. Сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило о восьми обстрелах позиций армии со стороны Армении и Карабаха. Минобороны Армении опровергло эти сведения. 9 августа Нагорный Карабах заявил о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными, не указав направлений, в которых велся огонь. Минобороны Азербайджана утром 8 августа заявило о 10 обстрелах своих позиций за сутки. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха возразили, сказав, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество. 11 августа Минобороны Азербайджана заявило о прокладке дорог и инженерных работах на этих высотах.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.