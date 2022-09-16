Эвакуированы более 7600 жителей приграничных сел Армении

16 сентября 2022, 17:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Женщины, дети и пожилые люди из сел Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областей вынуждены были покинуть свои дома из-за эскалации конфликта на границе, всего эвакуировано более 7600 человек, сообщила сегодня омбудсмен Кристине Григорян. В результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, а также линии передач и газопровод, сообщил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Как писал "Кавказский узел", более 2500 женщин, детей, пожилых людей и инвалидов оставили свои дома в селах Гегаркуникской и Сюникской областей из-за интенсивных обстрелов со стороны Азербайджана, сообщили вечером 14 сентября в офисе защитника прав человека. После объявления режима перемирия обстрелы приграничных населенных пунктов прекратились, сообщили жители Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении. Волонтеры начали сбор продуктов и медикаментов для семей, которые лишились жилья или покинули свои дома из-за обстрелов.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения заявила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск. По данным Минобороны Армении, к 10.00 мск 15 сентября на границе с Азербайджаном существенных инцидентов зафиксировано не было.

В результате обстрелов со стороны Азербайджана не менее 7600 жителей приграничных общин Армении были вынуждены покинуть свои дома, сообщила сегодня защитник прав человека Армении Кристине Григорян. По ее словам, в эвакуацию отправились жители сел Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областей, сообщило сегодня издание "Арменпресс".

"Большинство перемещенных лиц – это женщины, дети (1437 человек), пожилые люди и инвалиды (99 человек), приводятся в публикации ее слова.

По данным замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертеряна, 192 жилых дома повреждены в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях Армении в результате обстрелов, 60 из них полностью разрушены.

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян сообщил сегодня об ущербе в результате обстрелов. "В Вайоцдзоре повреждены гостевые дома, санаторий, два снаряда упали на Кечутское водохранилище, канатная дорога, здание пожарно-спасательного отряда Службы спасения, личные автомобили. В Гегаркуникской области повреждены в основном жилые дома, гектары пшеничных и ячменных полей, в Сотке повреждены 55-60 домов, загоны для скотины, многочисленные газопроводы и частные автомобили", - привело его слова издание News.Am.

Памбухчян также добавил повреждены линии электропередач, которые обеспечивают подачу электроэнергии в общины Вагати, Воротанаван, Шамб, Дарпас, Гетатаг, Лор, Лернашен, Дастакерт общины Сисиан Сюникской области.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

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