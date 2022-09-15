Противники Пашиняна возобновили уличный протест в Ереване

15 сентября 2022, 11:45

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Сторонники оппозиции, требующие от депутатов выразить недоверие премьер-министру Армении Николу Пашиняну, возобновили акцию протеста у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 сентября протестующие, не добившись от депутатов парламента подписания документа о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, прекратили акцию, заявив, что утром вновь соберутся у здания парламента. На месте акции остались дежурить около 10 человек.

Жители Еревана собрались у здания парламента после того, как премьер-министр заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. По оценкам организаторов, у здания парламента собралось 14 сентября не менее 40 тысяч человек.

У здания Национального собрания Армении возобновилась акция протеста противников Никола Пашиняна, сообщает сегодня "Новости-Армения".

С утра здание парламента охраняет большое число полицейских. Они составили стену из щитов и перекрыли вход на улицу Демирчяна. Предполагается, что таким образом они обеспечивают беспрепятственный проход депутатов к зданию, сообщило сегодня утром News.am.

По данным Минобороны Армении, к 10 мск на границе с Азербайджаном существенных инцидентов не зафиксировано, информирует издание.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных, Минобороны Азербайджана – о 50 погибших. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

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