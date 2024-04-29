Журналистка телеканала "Имеди" пострадала во время акции протеста в Тбилиси

29 апреля 2024, 02:40

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Во время попытки протестующих в Тбилиси прорвать заграждения получила травмы журналистка "Имеди" Лана Погосова, она госпитализирована.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля противники законопроекта об иноагентах организовали в Тбилиси массовый митинг. Полиция применила перцовый газ, МВД объяснило это тем, что акция протеста приняла насильственный характер. На акции задержан бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

Журналистка "Имеди" Лана Погосова пострадала при столкновении участников акции протеста в Тбилиси с силовиками. Об этом сегодня, 29 апреля сообщили телеканал.

Погосова попала в давку перед зданием парламента, когда протестующие пытались прорвать металлические ограждения. Журналистка госпитализирована.

При этом телеканал утверждает, что в безопасное место журналистку доставили силовики, они же вызвали скорую помощь.

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