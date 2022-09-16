Жители Армении не поддержали призыв оппозиции выйти на акцию неповиновения

16 сентября 2022, 11:23

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Акция неповиновения, анонсированная в Ереване оппозиционным движением "5165", не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность мирных акций с требованием отставки премьер-министра, заявил один из лидеров движения Менуа Согомонян.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки.

Оппозиционное движение "5165" не смогло обеспечить массовость акции неповиновения, анонсированной накануне на митинге у здания парламента. В акции приняли участие около трех десятков человек, в основном родители солдат, погибших в ходе осенней войны 2020 года. Полиция предприняла меры, выставив оцепление перед зданием правительства, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир News.am.

Малочисленность акции не снимает с повестки актуальность мирных акций неповиновения с требованием отставки Пашиняна, заявил один из лидеров движения "5165" Менуа Согомонян.

Он призвал армянское общество проявить инициативность. "Необходимо самоорганизоваться и не ждать, пока та или иная политическая сила выйдет на улицу", - сказал представитель движения.

Активист Аветик Чалабян считает, что "новая власть, которая придет на смену правительству Пашиняна, должна быть сформирована на улице". "Так было при развале СССР. Был создан комитет "Карабах", вокруг которого стали формироваться различные структуры, в том числе военные структуры. Все это позволило организовать вооруженное сопротивление в Арцахе (Нагорном Карабахе)", - заявил он, добавив, что сейчас идет работа для формирования необходимых структур, но это сложный процесс, требующий времени.

Основная проблема, по его мнению, заключается в разрозненности ветвей оппозиции и раскола общества. "Одна часть общества считает, что прежняя политическая элита не должна вернуться во власть, другая - что должна быть широкая консолидация. Часть общества выступает за то, чтобы Роберт Кочарян возглавил оппозицию, другая - за то, что нужен новый лидер", - заявил Чалабян.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных, Минобороны Азербайджана – о 50 погибших. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск.

В ночь на 15 сентября протестующие, не добившись от депутатов парламента подписания документа о вотуме недоверия Николу Пашиняну, прекратили акцию, но затем акция возобновилась. Жители Еревана собрались у здания парламента после того, как премьер-министр заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. По оценкам организаторов, у здания парламента собралось 14 сентября не менее 40 тысяч человек.

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