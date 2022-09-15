Оппозиция призвала жителей Армении присоединиться к акциям неповиновения

15 сентября 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламентской оппозиции недостает одного голоса, чтобы инициировать процедуру объявления вотума недоверия премьер-министру. Противники Никола Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 сентября протестующие, не добившись от депутатов парламента подписания документа о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, прекратили акцию, утром акция возобновилась.

Жители Еревана собрались у здания парламента после того, как премьер-министр заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. По оценкам организаторов, у здания парламента собралось 14 сентября не менее 40 тысяч человек.

Противники премьер-министра Никола Пашиняна провели очередную акцию протеста перед зданием парламента, требуя отставки правительства, передает корреспондент "Кавказского узла" с месте событий.

Акция протеста, по оценке организаторов, собрала около двух тысяч человек. Полиция не стала озвучивать данные о числе участников акции.

Оппозиция должна будет озвучить имя своего кандидата в премьеры, и кто бы он ни был, это не должно расколоть протестное движение, заявила в ходе акции мать погибшего в осеннюю войну 2020 года Айка Меликян Наира Меликян.

Она считает, что главной задачей должна стать отставка Пашиняна. И кандидат от оппозиции, по ее словам, необходимая процедура для объявления вотума недоверия. "После отставки Пашиняна должно быть сформировано временное правительство или переходная группа, которая должна будет представить дорожную карту своих действий. После этого должны будут состояться новые легитимные выборы в парламент", - сказала Меликян.

Консолидация армянского общества содействовала прекращению боевых действий. "Мы показали миру свою сплоченность, и люди поняли, что вся Армения готова воевать", - заявил в ходе акции оппозиционер Аветик Чалабян.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных, Минобороны Азербайджана – о 50 погибших. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

Лидер движения "5165", мать погибшего в осенней войну 2020 года Героя Арцаха Менуа Ованнисяна Карин Тоноян призвала выйти на акцию неповиновения, запланированную 16 сентября в 08.30 утра (07.30 мск). "Собираемся на площади Республики, откуда начнем мирные акции неповиновения. Необходимо заблокировать государственные учреждения – правительство, министерства, парламент, Генпрокуратуру, всех структур, которые обеспечивают власть Пашиняна", - заявила она в ходе акции протеста.

Попытки связать протестное движение с какой-либо политической силой недопустимы, добавила Тоноян.

Оппозиционные фракции объявят имя своего кандидата, когда начнут процесс объявления вотума недоверия премьер-министру, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Он пояснил, что для начала процедуры необходима одна треть голосов парламентариев. По его словам, на данный момент у оппозиции есть только 35 голосов своих депутатов. "Нужно 36 голосов, нам не хватает одного голоса. И как только получим недостающий голос и начнем процедуру вотума недоверия, мы объявим имя кандидата в премьеры от оппозиции, как того требует закон", - отметил он, добавив, что сейчас идут обсуждения кандидата от оппозиции.

Процедуру вотума недоверия может инициировать одна треть парламентариев, указал эксперт по конституционным вопросам Вардан Айвазян. "После этого процедура вносится в повестку парламента и ставится на голосование не ранее 48, но не позднее 72 часов. Решение принимается большинством голосов депутатов, то есть для отставки премьера необходимы голоса 54 парламентариев. Стало быть, оппозиции нужно 19 голосов депутатов", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В праве процедура вотума недоверия называется еще и конструктивным голосованием, когда одновременно с проектом вотума недоверия предлагается кандидатура нового премьера, и, голосуя за отставку действующего, автоматически голосуют за избрание нового премьера, добавил эксперт.

У протестного движения нет потенциала для достижения главной цели – отставки Никола Пашиняна, заявил политтехнолог Армен Бадалян. "Для смены власти должна быть поддержка внешних сил, чего у них нет. Нет также организационных и финансовых ресурсов, медиа ресурсов. Если смена власти не будет по договору, как это было в 2018 году, шансы у протестного движения нулевые", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Недостающие 18 голосов, озвученные накануне в ходе митинга, это голоса провластных депутатов, предположил Бадалян. "Скорей всего, оппозиция полагает, что Ишхан Закарян, вышедший из фракции "Честь имею", поддержит проект вотума недоверия", - полагает политтехнолог.

Фракция "Айастан" состоит из 29 депутатов, фракция "Честь имею" – 5, еще один депутат – Ишхан Закарян – покинул фракцию "Честь имею" и выступает в качестве независимого парламентария. Правящая фракция состоит из 71 депутата.

Бадалян сомневается, что оппозиции удастся привлечь голоса провластных депутатов, которые поддержат проект вотума недоверия.

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