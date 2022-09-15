Участники митинга в Степанакерте потребовали гарантий независимости Нагорного Карабаха

15 сентября 2022, 15:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 2000 человек приняли сегодня участие в митинге в Степанакерте, потребовав от президента гарантировать независимость Нагорного Карабаха. Также они призвали премьер-министра Армении не подписывать документ о передаче Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Спикер парламента Артур Товмасян вышел к протестующим и заверил их, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается. Протестующие разошлись, но многие из них решили продолжить акцию сегодня.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, погибли 105 армянских военных и 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, ранения также получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

Сегодня в 11 часов по местному времени (10 мск) на площади Возрождения в Степанакерте, перед резиденцией президента, возобновился стихийный митинг, в нем приняли участие преподаватели вузов, студенты, учителя и старшеклассники школ, работники учреждений и предприятий, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на площади.

На площади присутствовали до 2000 человек, инцидентов на митинге, который длился два часа, не зафиксировано, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель полиции Нагорного Карабаха.

Как и вчера, выступающие на митинге потребовали от властей Армении не подписывать документ, передающий Нагорный Карабах в состав Азербайджана, признать Минскую группу ОБСЕ безальтернативной в вопросе урегулирования карабахского конфликта, а от карабахских властей потребовали отчета о проводимой внешней политике.

"Мы сегодня собрались на площади, чтобы показать, что мы существует как общество, и это общество хочет жить свободно и в независимости. И второе - мы призываем армянские власти сказать правду армянскому обществу: в какое будущее ведут своей политикой Армению и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")», - сказал в своем выступлении один из лидеров движения Тигран Петросян.

На митинге присутствовал спикер Нацсобрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян, который заявил, что «никто не имеет права подписывать какой-либо документ о статусе Арцаха, кроме народа Арцаха». "Все документы, которые могут признать Арцах частью Азербайджана, неприемлемы", - пояснил он.

Присутствующие на митинге потребовали от спикера парламента и от высшего руководства Нагорного Карабаха гарантий того, что "Арцах не будет частью Азербайджана". Также протестующие потребовали "соблюдения права народа Арцаха на самовыражение и приверженности пути независимости Республики Арцах".

Протестующим не удалось добиться встречи с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Пресс-служба президента сегодня выступила с сообщением, что Арутюнян и делегация Нацсобрания находятся в Ереване, где планируются политические консультации с властями Армении.

На митинге звучали патриотические выступления и песни. Протестующие решили продолжить митинг вечером, после литургии в городской церкви.

Участник митинга Вазген Багдасарян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что считает действующую власть неэффективной. "Я пришел на митинг, потому что считаю, что армянские власти, что в Армении, что в Арцахе, не в состоянии управлять страной. Да мы проиграли войну 2020 года, но власти вели политику, которая опять привела к войне, и всего лишь за два года. Такие власти должны уйти, и я пришел требовать этого. А когда они уйдут, то другие требования, вопрос будущего армян, можно будет решить в пользу нации", - сказал он.

Другая участница акции, Нарине Газарян, считает, что «вся проблема армянства в том, что не хотят объединиться, и этому способствуют власти». "Много лет мы не требовали от властей отчета перед народом, верили всем высказываниям, и закрывали глаза на их поведение. Но война изменила все – люди стали задавать вопросы, интересоваться, почему мы проиграли войну, почему погибли столько молодых, и продолжают погибать. Почему армянские власти так легко посылают людей на смерть, и отказываются от исторических земель. Нам нужны ответы. Нам надо будущее", - сказала Газарян корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, в Ереване 14 сентября не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. Ночью протестующие, не добившись от депутатов подписания документа о вотуме недоверия премьер-министру, прекратили акцию, но сегодня возобновили ее.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.