Сельчане в приграничных районах Армении сообщили о прекращении обстрелов

16 сентября 2022, 05:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После объявления режима перемирия обстрелы приграничных населенных пунктов прекратились, сообщили жители Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении. Волонтеры начали сбор продуктов и медикаментов для семей, которые лишилась жилья или покинули свои дома из-за обстрелов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск. По данным Минобороны Армении, к 10.00 мск 15 сентября на границе с Азербайджаном существенных инцидентов зафиксировано не было.

По данным замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертеряна, 192 жилых дома повреждены в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях Армении в результате обстрелов, 60 из них полностью разрушены.

Режим прекращения огня на границе с Арменией сохранился весь день 15 сентября, сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Режим прекращения огня соблюдается, за исключением некоторых беспорядочных выстрелов из автоматов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" со ссылкой на свои источники военный корреспондент Давид Торосян.

В Варденисе спокойно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Карлен Месропян. Он рассказал, что когда начался обстрел, была паника. "Каждый думал, как спасти свою семью. Не понимали, что делать, но через некоторое время уже стали трезво оценивать ситуацию и предпринимать нужные действия", - отметил Месропян.

Он рассказал, что некоторые семьи вывезли женщин и детей, но его семья осталась, дом не пострадал.

В Джермуке сегодня не было обстрелов, но населенный пункт сильно пострадал в предыдущие дни, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Нерсес Аванесян. Он сказал, что не покидал город во время обстрелов. "На улицах очень много взорванных снарядов, пострадали дома мирных жителей, а также оздоровительный комплекс, три гостиницы. Повреждена и газовая труба, газоснабжение выведено из строя", - рассказал Аванесян. Он сказал, что его дом не пострадал, но снаряд упал близко.

Многие жители Джермука уехали, остались, в основном, мужчины, отметил Аванесян. "Мы не собираемся никуда выезжать, ждем развития событий, если будет такая необходимость, готовы пойти на помощь нашей армии", - сказал он.

Газопровод в результате обстрела был поврежден и в общине Нораван Сюникской области Армении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лао Аракелян.

Он сказал, что село интенсивно обстреливалось, огонь велся по гражданской инфраструктуре, из-за обстрела возникали пожары. "Сильно повреждены дома жителей, госпиталь попал под обстрел, газопровод. Трубу сейчас починили", - отметил Аракелян.

Офис омбудсмена Армении 15 сентября сообщил, что житель общины Нораван Сюникской области Армении погиб в результате артобстрела. Инцидент произошел во второй половине дня 14 сентября. По данным Минздрава Армении, еще есть мирных жителей, были ранены.

Житель села Акнер Сюникской области Эдгар Салбунц рассказал, что его дом пострадал от артобстрелов. Снаряд попал в крышу, и дом начал гореть, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Пожарные приехали, потушили дом, но он наполовину разрушен, весь в воде, поэтому нам негде оставаться. День проводим на улице, а ночью спим на складе у друга", - отметил Эдгар.

Рафик Бакунц, житель села Веришен Сюникской области, рассказал, что во время первого обстрела находился во дворе, под балконом. "Услышал грохот. Стекла начали падать на меня. От волны и грохота уши заложило, я покинул место. Через полчаса вернулся и увидел, что окна выбиты, дверь сломана, стена на кухне разрушена", - сказал он.

Жители сел, в основном, остались, никуда не выехали, рассказал Бакунц. По его словам, никто не ожидал такой атаки, поэтому сначала у всех был шок, люди спрятались в подвалах. "Мой дом не поврежден, но соседский дом пострадал, крышу дома снесло", - отметил Бакунц.

В селах Акнер и Веришен повреждены четыре дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель мэра Гориса Ирина Йолян. "Занятия в школах прекратились. Родители из соображений безопасности не водят детей в школу", - отметила она.

В Сюникской области, в селе Тех пулевое ранение получил Артур Марутян, напомнила заммэра. Мужчина госпитализирован, состояние его крайне тяжелое, отметила Йолян.

Организованной эвакуации со стороны правительства нет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретаря министерства труда и социальных вопросов Зара Манучарян. По ее словам, на сайте министерства опубликован номер горячей линии, по которому нуждающиеся в жилье еде или одежде могут обратиться за помощью, на нее поступило всего одно обращение. "По данному запросу министерство взяло на себя обязательство решить вопросы семьи", - отметила Манучарян.

Отдельно от властных структур по собственной инициативе люди начали сбор продуктов и медикаментов для семей, эвакуированных с зоны военных действий. Так, возле Государственного университета имени Брюсова студенты открыли пункт сбора, люди приносят кто, что может, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Арман Арутюнян. Опыт прошлой войны показал, насколько люди нуждаются даже в самых мелких вещах, отметил он.

"Мы звоним главам общин, узнаем, сколько у них эвакуированных людей, и отправляем по конкретному адресу собранную помощь", - отметил Арутюнян.

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