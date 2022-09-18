Пелоси выступила в поддержку Армении на фоне акции ереванцев

18 сентября 2022, 14:15

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Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории, заявила в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Заявление прозвучало на фоне акции местных жителей, призвавших США повлиять на конфликт Армении с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября в Армению прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

В центре Еревана прошла акция на фоне визита Нэнси Пелоси, сообщает сегодня "Новости-Армения". "Мы должны показать миру факты об азербайджанской агрессии - обстрелах мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры, школ, детских садов", - приводит агентство слова одного из организаторов акции.

Публикация в Telegram-канале агентства проиллюстрирована фотографиями, на которых видны несколько десятков человек. Некоторые из них держат плакаты с надписями на английском языке: "Добро пожаловать, Нэнси Пелоси", "Санкции к Азербайджану" и другими.

Нэнси Пелоси во время совместного заявления со спикером Национального собрания Армении назвала сегодня встречу продуктивной. "Я первый спикер Палаты представителей, посетивший Армению, и мы продолжаем наш диалог. У нас была очень продуктивная встреча, мы подтвердили нашу приверженность, приверженность Конгресса США в направлении работы по вопросам безопасности, экономики, демократии в Армении и регионе. […] Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - приводит ее слова News.am.

Напомним, Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они указали, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников.

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