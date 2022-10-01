Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

01 октября 2022, 10:56

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Тело военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением найдено на боевой позиции, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат. В этот же день Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах.

По данным Минобороны Армении, на боевой позиции погиб солдат-срочник Грачья Карамян. "30 сентября, в районе 23.40 на боевой позиции в N-ской части обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Грачья Тиграновича Карамяна (2003 года рождения) с огнестрельным ранением, полученным при пока неизвестных обстоятельстах", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте оборонного ведомства.