01 октября 2022, 10:56
Минобороны Армении сообщило о гибели солдата
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Тело военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением найдено на боевой позиции, сообщило Минобороны Армении.
Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат. В этот же день Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах.
По данным Минобороны Армении, на боевой позиции погиб солдат-срочник Грачья Карамян. "30 сентября, в районе 23.40 на боевой позиции в N-ской части обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Грачья Тиграновича Карамяна (2003 года рождения) с огнестрельным ранением, полученным при пока неизвестных обстоятельстах", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте оборонного ведомства.
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