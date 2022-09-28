Найден один из пропавших без вести армянских солдат

28 сентября 2022, 07:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самвел Анталян, находившийся в списке без вести пропавших после эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, найден живым, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября родственники армянских военнослужащих, пропавших без вести во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, на акции протеста перед зданием Минобороны потребовали сообщить о судьбе их близких. По словам одного из протестующих, с ними встретился представитель Генштаба и сообщил, что ведется поиск солдат.

19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, 293 военнослужащих получили ранения. Убитыми в том числе числятся четыре мирных жителя, местоположение одного мирного жителя неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Рядовой Самвел Григорьевич Анталян, считавшийся без вести пропавшим с 14 сентября в результате эскалации конфликта на границе, найден живым, сообщило Минобороны Армении.

Состояние здоровья военнослужащего врачи оценивают как удовлетворительное, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Подробности обнаружения солдата не сообщаются.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о начавшемся перемирии с Азербайджаном, однако и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах.

20 сентября госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших во время эскалации конфликта. Ранее, 17 сентября, армянской стороне были переданы тела 32 погибших.

27 сентября представитель Армении в ЕСПЧ заявила, что в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее данным, до эскалации конфликта в Азербайджане официально оставались 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

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