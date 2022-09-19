Блинкен призвал Алиева придерживаться режима соблюдения огня с Арменией

19 сентября 2022, 02:29

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Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он приветствовал прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 сентября позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорится в заявлении госдепартамента, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении, в частности, говорится, что Блинкен "приветствовал прекращение недавних военных действий между Арменией и Азербайджаном". "Он призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, отвести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - говорится в заявлении (перевод "Кавказского узла").

Отметим, что беседа Блинкена и Алиева состоялась на фоне визита в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая заявила 18 сентября, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - сказала она. Ее слова вызвали критику МИД Азербайджана, который заявил, что обвинения Пелоси неприемлемы и являются попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США.

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