Дошло до суда дело об обмане более 170 дольщиков в Краснодаре

28 апреля 2024, 03:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Направлено в суд дело двух руководителей фирм-застройщиков, которые, по данным следствия, обманули при строительстве жилых комплексов "Калина парк" и "Золотая рыбка" более 170 человек на общую сумму свыше 180 миллионов рублей.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей фирм-застройщиков.

Руководителям компаний предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), подпунктам "а" и "б" части 2 статьи 165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения) и двух преступлениях по подпунктам "а" и "б" части 3 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, группа руководителей фирм-застройщиков действовала от имени ООО "СтройТрест". В период с 2016 по 2019 годы они привлекли деньги дольщиков под предлогом строительства жилого комплекса "Калина Парк" и жилищно-строительного кооператива "Золотая рыбка". При этом намерений построить упомянутые объекты у них не было, лишь часть вырученной суммы направлялась на строительные работы, говорится в сообщении. Кроме того, часть вырученных денег "для придания правомерного вида владения легализована обвиняемыми путем заключения заведомо фиктивных сделок с аффилированными индивидуальными предпринимателями", опубликованном на сайте прокуратуры Краснодарского края 27 апреля.

По данным ведомства, пострадавшими от действий упомянутых руководителей оказались 170 человек, общая сумма ущерба превысила 180 миллионов рублей. На три земельных участка, которые принадлежат обвиняемым, наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Прикубанский районный суд Краснодара.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что ряд жилых комплексов, в том числе "Калина Парк", будет достроен при финансировании из федерального бюджета. "Перед нами стоит задача - к 2023 году сделать так, чтобы проблем с незавершенным строительством объектов у нас не было", - заявил он тогда.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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