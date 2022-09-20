Саперы обнаружили более 100 мин в Лачине

20 сентября 2022, 11:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инженерно-саперные подразделения обнаружили в Лачинском районе еще сто противопехотных мин, которые были заложены в ходе недавней эскалации конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным ведомства, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперы нашли 118 мин, заложенных армянскими военными в ходе обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе.

Минобороны Азербайджана сегодня сообщило, что продолжается расчистка территорий и путей снабжения, заминированных во время обострения конфликта. "19 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в северо-восточной части горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще сто противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, мины были вывезены с территории с соблюдением всех мер безопасности.

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