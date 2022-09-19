Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе

19 сентября 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мины, найденные и обезвреженные в Лачинском районе, заложили армянские военные во время недавнего обострения конфликта, утверждает Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным ведомства, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперы нашли 118 мин, заложенных армянскими военными в ходе обострения конфликта.

Саперы продолжили работы по разминированию приграничных территорий после обострения конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В результате работ по разминированию, проведенных в Лачинском районе, 18 сентября в ущелье на северо-восточной части горы Беюк Ишыглы были обнаружены, вывезены и обезврежены с соблюдением правил безопасности 122 противопехотные мины Э-001, произведенные в 2021 году в Армении", - сказано в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

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