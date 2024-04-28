Азербайджанские военные участвуют в учениях в Турции

28 апреля 2024, 04:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие из 49 стран, в том числе из Азербайджана, принимают участие в учениях EFES-2024, которые проходят в Стамбуле и Измире.

Международные учения EFES-2024 проходят в Стамбуле и Измире, они продлятся до 30 мая.

В учениях участвуют 1567 военных из 49 стран, пишет 27 апреля Oxu.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Участие в учениях принимает группа военнослужащих азербайджанской армии, они, в частности, отрабатывают боевые стрельбы и компьютерную поддержку боевых действий, информирует 1news.az.

"Кавказский узел" ранее писал про неоднократно проводимые в Азербайджане военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк". В 2021 году в них приняли участие 600 турецких и азербайджанских военных. В 2023 году в учениях уже приняли участие до трех тысяч военных из двух стран.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.