28 апреля 2024, 04:13

Азербайджанские военные участвуют в учениях в Турции

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Военнослужащие из 49 стран, в том числе из Азербайджана, принимают участие в учениях EFES-2024, которые проходят в Стамбуле и Измире.

Международные учения EFES-2024 проходят в Стамбуле и Измире, они продлятся до 30 мая.

В учениях участвуют 1567 военных из 49 стран, пишет 27 апреля Oxu.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Участие в учениях принимает группа военнослужащих азербайджанской армии, они, в частности, отрабатывают боевые стрельбы и компьютерную поддержку боевых действий, информирует 1news.az.

"Кавказский узел" ранее писал про неоднократно проводимые в Азербайджане военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк". В 2021 году в них приняли участие 600 турецких и азербайджанских военных. В 2023 году в учениях уже приняли участие до трех тысяч военных из двух стран.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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