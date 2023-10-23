Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения

23 октября 2023, 12:23

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До трех тысяч военнослужащих принимают участие в совместных азербайджано-турецких военных учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", которые проходят в Баку, Нахичевани, а также на перешедших под контроль Азербайджана территориях Карабаха, сообщило сегодня Минобороны страны.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня на перешедших под контроль страны территориях Карабаха, а также в Нахичевани и в Баку начались совместные азербайджано-турецкие военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023".

"Задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Военные отрабатывают способы ведения современного боя, применении артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организацию их взаимодействия, а также возведение понтонных мостов и высадку десанта, добавило оборонное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк" проводились в Азербайджане и ранее. В частности, в 2021 году в них приняли участие 600 турецких и азербайджанских военных. Тогда учения проходили в Лачинском районе. В 2022 году о проведении учений не сообщалось.

Напомним, 19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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