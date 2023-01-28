28 января 2023, 01:09

Азербайджан передал Армении тело военного

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Армянский военный, чье тело передал Азербайджан, погиб в ходе обострения конфликта на границе в сентябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня. Под контроль Азербайджана перешло около 10 квадратных километров территории, сообщил 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

Азербайджан передал тело погибшего армянского военнослужащего. Об этом сообщил 27 января на своей странице в Facebook* пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

По его словам, военнослужащий вооруженных сил Армении погиб при обострении конфликта на границе с Азербайджаном в сентябре 2021 года в направлении Неркин Анд Сюникской области Армении.

В последний раз передача тел армянских солдат, которые погибли в ходе боев 13-14 сентября, состоялась 28 ноября 2022 года. Были переданы тела 13 солдат. Всего, по официальным данным, в ходе столкновений погибли 224 гражданина Армении, в том числе трое гражданских, пишет "Спутник-Армения".

Ранее, 23 сентября 2022 года Азербайджан передал тела шестерых погибших, 20 сентября - 95, 17 сентября - 32. Таким образом всего Армении передано 147 тел погибших военных, пишет телеграм-канал "Caspian live".

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Примечание:

"Сельчане в приграничных районах Армении сообщили о прекращении обстрелов", "Участники митинга в Степанакерте потребовали гарантий независимости Нагорного Карабаха", "Жители Армении не поддержали призыв оппозиции выйти на акцию неповиновения".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 января 2023, 02:08

  • Юристы прокомментировали назначение новой экспертизы по делу Мусаевой

    Новая экспертиза по делу Заремы Мусаевой также будет проводиться на территории Чечни, сообщил адвокат Александр Немов. Результаты новой экспертизы будут приобщены к делу, рассказала руководитель филиала "Команды против пыток"* на Северном Кавказе Катерина Ванслова. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено, отметил адвокат Евгений Черноусов.

28 января 2023, 00:10

27 января 2023, 23:49

27 января 2023, 22:57

27 января 2023, 22:10

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