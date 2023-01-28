Азербайджан передал Армении тело военного

28 января 2023, 01:09

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Армянский военный, чье тело передал Азербайджан, погиб в ходе обострения конфликта на границе в сентябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня. Под контроль Азербайджана перешло около 10 квадратных километров территории, сообщил 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

Азербайджан передал тело погибшего армянского военнослужащего. Об этом сообщил 27 января на своей странице в Facebook* пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

По его словам, военнослужащий вооруженных сил Армении погиб при обострении конфликта на границе с Азербайджаном в сентябре 2021 года в направлении Неркин Анд Сюникской области Армении.

В последний раз передача тел армянских солдат, которые погибли в ходе боев 13-14 сентября, состоялась 28 ноября 2022 года. Были переданы тела 13 солдат. Всего, по официальным данным, в ходе столкновений погибли 224 гражданина Армении, в том числе трое гражданских, пишет "Спутник-Армения".

Ранее, 23 сентября 2022 года Азербайджан передал тела шестерых погибших, 20 сентября - 95, 17 сентября - 32. Таким образом всего Армении передано 147 тел погибших военных, пишет телеграм-канал "Caspian live".

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