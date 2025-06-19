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10:49, 19 июня 2025

Родные пропавших бойцов потребовали отменить отставку главы СНБ Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники пропавших без вести в ходе карабахских войн военнослужащих в знак протеста против увольнения главы СНб Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов,  блокируют движение на проспекте Баграмяна. 

"Кавказский узел" писал, что без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласились с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. 

Родственники пропавших без вести военнослужащих провели ночь на проспекте Баграмяна в Ереване, который перекрыли вчера днем. Родители провели ночь на проспекте. Они требуют от премьер-министра Никола Пашиняна отменить решение об отставке главы СНБ Армена Абазяна, который был освобожден от должности накануне. Родственники отмечают, что с Абазяном была проделана большая работа по поиску пропавших, а теперь  они не знают, кто продолжит эту работу, сообщило агентство "Новости Армения".

Как следует из видео с места событий, опубликованного сегодня News.Am, дорога перекрыта  полицейским автомобилем, на месте, помимо людей в гражданской одежде, множество силовиков. Обстановка в месте перекрытия дороги спокойная.

Об увольнении Абазяна стало известно вскоре после задержания предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Карапетяна задержала полиция, хотя исходя из серьезности обвинения – публичные призывы к смене власти – задержание должно было быть поручено СНБ. Свои подозрения в том, что Абазян уволен за отказ задержать Карапетяна, журналисты попытались прояснить в беседе с премьер-министром. Однако Пашинян заявил, что «Абазяну нужно отдохнуть», и «директор СНБ не может отказаться выполнить мой приказ», пишет сегодня News.Am.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил по этому поводу в Национальном собрании, что увольнение директора Службы национальной безопасности ничего не меняет, он лично встретился с родителями 6 июня и пообещал, что через два месяца ответит на поставленные ими вопросы.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване. Перед этим влиятельный бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви. У дома Карапетяна были задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна. Бизнесмен  обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца.

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Автор: "Кавказский узел"

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