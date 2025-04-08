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03:51, 8 апреля 2025

Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении выяснить их судьбу

Участницы акции в Ереване 7 апреля 2025 года. Кадр видеo News.am на YouTube www.youtube.com/live/4dZCuoqy10g?si=zTZgoJjO3b6-BWIg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участницы акции настаивают, что их сыновья во время войны попали в плен и должны находиться в Азербайджане, но правительство Армении не предпринимает мер для их возвращения. 

"Кавказский узел" писал, что без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числятся около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласились с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. 

Родители и другие родственники солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны 2020 года, 7 апреля вышли на акцию у здания правительства Армении. Участницы акции заявляют, что их сыновья попали в плен и, вероятно, находятся в азербайджанских тюрьмах, но власти Армении не предпринимают усилий, чтобы выяснить их судьбу. 

“У нас есть доказательства, факты, аргументы, мы не говорим пустые слова. Мы не живем мечтами о том, что сын вернется живым. Мы понимаем, что была война. Я видела на видео, как их захватили в плен”, - цитирует News.am слова одной из участниц акции. 

По словам женщины, следователи совершили много технических ошибок, из-за которых выяснить судьбу пропавших солдат. Так, имя ее сына прикрепили к изображению другого человека, и по этим ошибочным данным делали запросы в Азербайджан, утверждает она. 

Участница акции отметила, что сама вместе с мужем собрала информацию о том, где и при каких обстоятельствах ее сын был взят в плен, однако следователи за четыре с половиной года не допросили свидетелей. 

“Наши сыновья находятся в азербайджанских тюрьмах, и это правительство ничего не делает для того, чтобы вернуть их. Нам постоянно лгут”, - цитирует слова одной из участниц акции Telegram-канал Armenian Life.

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Автор: "Кавказский узел"

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