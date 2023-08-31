Родители пропавших без вести военных. Фото: https://news.am/rus/news/778100.html

31 августа 2023, 19:09

Родители пропавших без вести военных потребовали встречи с министром обороны Армении

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Родные солдат, пропавших в ходе войны 2020 года, добиваются встречи с главой Минобороны Армении. С ними встретился заместитель министра, однако протестующие заявили, что останутся у здания, пока не будут приняты главой ведомства.

"Кавказский узел" писал, что на 15 декабря 2022 года в Армении насчитывалось 59 пропавших военнослужащих, которых еще не признали безвестно отсутствующими в судебном порядке. Всего в ходе 44-дневной войны без вести пропавшими считаются 217 человек.

Родители без вести пропавших военнослужащих  проводят акцию протеста у здания Министерства обороны Армении, требуя встречи с главой ведомства Суреном Папикяном. Ранее около 60 родителей требовали от Минобороны организовать встречу с главой ведомства Суреном Папикяном. Однако вместо него с родителями встретился его заместитель Арман Саркисян, сообщило сегодня агентство News.Am.

Как следует из приложенной к публикации видеозаписи, у здания военного ведомства собрались несколько десятков человек. Они на повышенных тонах разговаривают с людьми в военной форме.

У здания обороны собрались родственники солдат, служивших в подразделении химзащиты, дислоцированном в Эчмиадзине, которые пропали без вести во время 44-дневной войны осенью 2020 года, сообщило сегодня агентство "Новости Армении"

"Нам сказали, что министр нас примет в 15.00 (14.00 мск). Сейчас меняют день встречи. Нас обманывают уже целых три года", - приводятся в публикации слова матери одного из пропавших без вести Карине Манавазян. По словам Манавазян, они останутся до тех пор, пока их не примет министр обороны Сурен Папикян.

На 15 декабря 2022 года в Армении насчитывалось 59 пропавших военнослужащих, которых еще не признали безвестно отсутствующими в судебном порядке, для их семей правительство продлило меры поддержки, сообщила ранее пресс-служба премьер-министра Армении. Всего в ходе 44-дневной войны без вести пропавшими считаются 217 человек, написал 19 октября 2022 года  в своем микроблоге в Twitter Никол Пашинян.

Примечание:

"Родные погибших армянских военных провели акцию протеста", "Идентифицированы все погибшие при последней эскалации конфликта граждане Армении", "Родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна".

Автор: "Кавказский узел"

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