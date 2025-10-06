Близкие пропавших без вести солдат задержаны в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два участника акции с требованием прояснить судьбу военных, пропавших без вести во время 44-дневной войны, задержаны в Ереване. Следствие требует арестовать их по уголовному делу о хулиганстве.

"Кавказский узел" писал, что 27 сентября родственники пропавших без вести в 44-дневной войне бойцов потребовали встречи с руководством Генштаба Армении, чтобы узнать о судьбе своих сыновей. Во время акции 29 сентября родители заблокировали ворота Минобороны, что привело к потасовке между ними и сотрудниками военной полиции.

Без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов.

Родители военнослужащих, пропавших без вести в зоне боев осенью 2020 года, сегодня проводят у здания правительства Армении очередную акцию протеста. Участник акции Баграт Узунян заявил журналистам, что двое из его соратников задержаны по уголовному делу, возбужденному после акции у здания Минобороны - тогда протестующие перекрыли вход в ведомство, не позволяя никому ни войти в здание, ни выйти из него.

Узунян назвал обвинения "полностью сфабрикованными". По его данным, двоих задержанных доставляют в суд, где им должны избрать меру пресечения. Родители бойцов, собравшиеся у здания правительства, заявили, что отправятся к суду поддержать соратников и будут требовать их освобождения, пишет News.am.

Задержанные - Арсен Гукасян и Абиджан Саркисян, оба являются родственниками пропавших без вести военных. Следствие требует арестовать обоих, сообщила адвокат Татевик Согоян.

Задержанным вменяют две уголовные статьи - о хулиганстве и о воспрепятствовании деятельности должностного лица (часть 3 статьи 297 и часть 1 статьи 452 УК Армении). Каждая из этих статей предусматривает до восьми лет лишения свободы, пишет Armenia Today.

На задержание родственников пропавших бойцов отреагировал депутат оппозиционной фракции “Армения” Гарник Данилян. Он назвал действия силовиков “абсурдом”, отметив, что близкие пропавших имеют право требовать от правительства информацию о ходе поисковых работ. Власти ранее пытались заставить родственников пропавших замолчать, но теперь прибегли к "прямому насилию и запугиванию", приводит слова депутата издание.