03:42, 30 сентября 2025

Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов

Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная акция родителей армянских бойцов, пропавших в 44-дневной войне, закончилась потасовкой с военной полицией. Пользователи Facebook*, комментируя публикацию "Кавказского узла" об акции, отметили необходимость прояснить судьбу всех пропавших без вести на территории Карабаха бойцов.

"Кавказский узел" писал, что 27 сентября родственники пропавших без вести в 44-дневной войне бойцов потребовали встречи с руководством Генштаба Армении, чтобы узнать о судьбе своих детей.

Без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов. 

29 сентября представители министерства обороны Армении предложили родителям пропавших без вести военных сформировать группу из трех-четырех человек для встречи с заместителем министра обороны Арманом Саркисяном. Однако родители отвергли это предложение, заявив, что во встрече должны принять участие все участники протестной акции, примерно 30 человек, пишет Panorama.am.

После того, как предложение не было удовлетворено, родители заблокировали ворота Минобороны, что привело к потасовке между ними и сотрудниками военной полиции.

"Уже пять лет нас гоняют туда-сюда. Мы пришли, заблокировали ворота МО и потребовали встречи с начальником Генерального штаба ВС Асряном и Камо Варданяном. У нас есть вопросы, на которые мы должны получить ответы. За все эти годы их ответы нас ни разу не удовлетворили. Но все, хватит уже, чаша терпения переполнилась", - заявил журналистам один из участников протеста Ованнес Погосян, который пригрозил, что протестующие начнут перекрывать дороги в городе.

Публикация "Кавказского узла" об акции родственников армянских солдат, которые пропали без вести в 44-дневной войне в соцсети Facebook* набрала по данным на 03.00 мск сегодня, 30 сентября 139 комментариев. Под публикацией, по сути, развернулась полемика между пользователями с азербайджанскими и армянскими именами с численным перевесом в сторону первых. Они, собственно, первыми и начали оставлять комментарии. Примечательно, что многие комментаторы отметили необходимость прояснить судьбу пропавших военных, причем речь идет о бойцах с обеих сторон.

Больше всего лайков - 20 - набрал комментарий пользователя Рустама Джавадова, который написал: "Вот-вот, и 4 тысячи пропавших без вести в 90-х годах азербайджанцев надо найти".

Еще один популярный комментарий, набравший 19 лайков, написал Samedov Vusal: "Что бы не случилось, они матери и имеют право. Пусть власти теперь вернут им сыновей. Если, конечно, могут. За ошибки властей не должен платить народ и ихние дети".

Kira George возмутилась, что под публикацией некоторые пользователи ставят смеющиеся смайлики. "Посмотрите, кто ставит смеющиеся смайлики, и теперь представьте, что мы хотим с ними мира. Пашинян это не Армения", - написала она. В ответ пользователь Borchert Mina заявила, что армянские комментаторы "ставят смайлики над трауром азербайджанского народа", добавив, "на войне все средства хороши".

Многие комментаторы утверждают, что армянские солдаты погибли на чужой земле. Пользователь Катя Григорян парировала, что Карабах - это армянская земля, обвинив попутно в попытке стравить два народа большевиков. Samedov Vusal напомнил, что "Армения признала целостность территориальности Азербайджана".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

