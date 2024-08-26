Власти Еревана отреагировали на акцию протеста жильцов новостроек

26 августа 2024, 13:28

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Уличный протест жильцов ереванского квартала "Возрождение", требующих обустроить пешеходный переход, привлек внимание властей, рассказал участник акции. Дорожная разметка будет сделана, пообещали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа жители недавно построенного квартала "Возрождение" в Ереване перекрыли улицу Монте Мелконяна, требуя обустроить пешеходные переходы на дорогах. Они заявили, что квартал уже заселен, а пешеходных переходов на прилегающих улицах нет. Во время протестной акции дети с помощью взрослых нанесли мелом на асфальт разметку, изображающую пешеходный переход.

Дети рискуют, самостоятельно переходя этот опасный участок

Акция была организована, чтобы донести до властей проблему жителей квартала, которым отсутствие пешеходного перехода создает серьезные сложности, особенно с учетом начала учебного года, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель квартала «Возрождение» Артур Егиазарян.

«Не каждый родитель может сопровождать детей в школу. Дети рискуют, самостоятельно переходя этот опасный участок. Это прямая угроза жизни», - отметил он.

По его словам, в субботу на место акции приехали полицейские, в том числе Дорожная полиция, и силовики пообещали донести информацию до соответствующих структур. «У нас не было цели спровоцировать конфликт или длительное время блокировать дорогу. Дети нарисовали «зебру» на дороге, чтобы проблема была понятней. Сами силовики согласились с наличием серьезной проблемы безопасности. Изначально недовольство [уличным протестом] было со стороны водителей, но и тут до конфликта не дошло», - рассказал Егиазарян.

По его словам, ни чиновники из местной управы, ни представители мэрии с участниками акции не встречались, но жители получили письмо, в котором чиновники заверили, что будет начерчена «зебра» и построен пешеходный мост близ парка развлечения.

Есть подозрение, что этот мост будет построен для посетителей парка развлечений, а не для нужд жителей

"Проблема в том, что мост будет довольно далеко от квартала и транспортной развязки. Приблизительно 1,5-2 километра придется обходить. Как следствие, жители продолжат переходить улицу с нарушениями. Есть подозрение, что этот мост будет построен для посетителей парка развлечений, а не для нужд жителей. Но пытаются преподнести как решение проблем жителей", - пояснил он.

По словам Егиазаряна, силовики заверили, что встретятся с чиновниками мэрии, чтобы обсудить проблему отсутствия пешеходного перехода. «Но мы настояли, чтобы встречу провели на месте, чтобы жители могли представить свои решения проблемы», - сказал житель квартала.

С жителями встретились столичные депутаты из оппозиционной фракции, которые пообещали вынести проблему на обсуждение Совета старейшин Еревана, добавил он.

В мэрии Еревана знают о проблеме жителей квартала «Возрождение», сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава Управления информации аппарата мэрии Тарон Геворкян. «Будут проведены работы по разметке «зебры», при необходимости также установят соответствующие дорожные знаки», - сказал он.

При этом Геворкян затруднился назвать конкретные сроки выполнения работ. «Могу сказать, что работы будут выполнены максимально оперативно», - отметил представитель ереванской мэрии.

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