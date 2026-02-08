Пикетчик в Ереване призвал освободить арестованного по "Тюменскому делу"

Активист Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении одиночный пикет в поддержку Никиты Олейника, арестованного в России по "Тюменскому делу".

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 26 июля 2025 года он провел пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата.

Александр Шерченков 7 февраля провел около российского посольства в Ереване одиночный пикет в поддержку Никиты Олейника, арестованного по "Тюменскому делу", сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Шерченков стоит на городской улице с плакатом: "Свободу Никите Олейнику". Других людей рядом с ним в кадре не видно.

Никиту Олейника силовики считают организатором террористического сообщества, которое планировало взорвать самодельное взрывное устройство около ТЭЦ в Тюмени. Олейника и пятерых его знакомых из Тюмени, Сургута и Екатеринбурга задержали в 2022 году, сообщило 26 октября 2022 года издание 86.ru.

Олейник заявил изданию, что не считает себя организатором террористического сообщества и с обвинением "полностью не согласен". Он также утверждал, что к нему применяли пытки.

"В мою сторону и сторону моих так называемых «подельников», в кавычках, применялись физические и моральные пытки. Нас били током, надевали пакет на голову. В пакете я провел двое суток. То есть двое суток я не мог нормально дышать. В таком же состоянии, в скованном, в пакете, я ехал на легковом транспорте из Сургута в Тюмень", - привело издание его слова.

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.