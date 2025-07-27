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10:57, 27 июля 2025

Пикетчик в Ереване потребовал освободить осужденного на Урале активиста

Александр Шерченков. Ереван, 26 июля 2025 года. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/73111

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков регулярно проводит перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 12 июля он провел пикет в поддержку Андрея Чернова, осужденного по делу  "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России).

Александр Шерченков 26 июля провел около посольства России в Ереване одиночный пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге, сообщает RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Шерченков держит плакат с надписью: "Свободу Алексею Рожкову". За спиной пикетчика – автомобили на проезжей части городской улицы. Других людей в кадре не видно.

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20 мая суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам лишения свободы Алексея Рожкова, признав его виновным в поджоге военкомата в Березовском Свердловской области. По версии следствия, 11 марта 2022 года Рожков бросил во входную группу здания военкомата коктейли Молотова. Ему было предъявлено обвинение по статьям о теракте, оправдании терроризма и фейках об армии, сообщило в тот же день РИА Новости.

Пострадавших в результате инцидента не было. В суде Рожков заявлял, что бросил коктейль Молотова, чтобы привлечь общественное внимание к боевым действиям на Украине, с которыми он не согласен. Подсудимый подчеркнул, что не собирался уничтожать военкомат, сообщил 20 мая "Коммерсант".

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. "Я выходил, наверное, раз 15 в одиночные пикеты с плакатом: "Нет войне" в Питере", - привело 24 декабря 2024 года его пояснение русскоязычное издание в Армении Lava Media.

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В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

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Автор: "Кавказский узел"

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