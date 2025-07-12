Одиночный пикет в поддержку активиста из России прошел в Ереване

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Активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении пикет в поддержку Андрея Чернова, отбывающего в России наказание по делу о террористическом сообществе "Сеть"*.

Как писал "Кавказский узел", Александр Шерченков регулярно проводит перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 5 июля Шерченков провел пикет в поддержку Дмитрия Пчелинцева, осужденного по делу "Сети"*, 28 июня - в поддержку Юрия Михеева, осужденного по делу о диверсии, а 14 июня – пикет в поддержку осужденного анархиста Руслана Сидики.

7 июня Шерченков и еще один активист провели пикет с требованием освободить Илью Шакурского, отбывающего в России наказание по делу о сообществе "Сеть"*.

Антивоенный активист и анархо-пацифист Александр Шерченков провел напротив посольства России в Ереване акцию в поддержку антифашиста Андрея Чернова.

Антифашист и левый активист из Пензы Андрей Чернов родился в 1989 году. Он работал слесарем-сборщиком на заводе, учился на физико-математическом факультете Пензенского педагогического института. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима по статьям об участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщило сегодня RusNews.

В феврале 2020 года суд в Пензе признал семерых человек виновными в организации террористического сообщества "Сеть"* и участии в нем. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого ФСБ сочла организатором сообщества, сообщило 10 февраля 2020 года РБК.

Обвинение строилось на признательных показаниях, данных обвиняемыми во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили их родственники и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все обвиняемые отказались от признания вины, говорится в публикации.

По версии ФСБ и засекреченных свидетелей, подсудимые намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки" и устроить вооруженный мятеж, сообщил 10 февраля 2020 года "Коммерсант".

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. "Я выходил, наверное, раз 15 в одиночные пикеты с плакатом: "Нет войне" в Питере", - привело 24 декабря 2024 года его пояснение русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

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