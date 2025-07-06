×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:57, 6 июля 2025

Активист на пикете в Ереване потребовал освободить осужденного по делу "Сети"*

Александр Шерченков на пикете в Ереване. Фото из телеграм-канала RusNews https://t.me/smirusnews/72387

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении пикет в поддержку Дмитрия Пчелинцева, отбывающего в России наказание по делу о террористическом сообществе "Сеть"*.

Как писал "Кавказский узел", Александр Шерченков регулярно проводит перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 28 июня Шерченков провел пикет в поддержку Юрия Михеева, осужденного по делу о диверсии, а 14 июня – пикет в поддержку осужденного анархиста Руслана Сидики.

7 июня Шерченков и еще один активист провели пикет с требованием освободить Илью Шакурского, отбывающего в России наказание по делу о сообществе "Сеть"*.

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org
18:30 07.03.2024
Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян
Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

5 июля Александр Шерченков провел в Ереване пикет в поддержку Дмитрия Пчелинцева, сообщило поздно вечером того же дня RusNews.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Шерченков держит плакат с надписью «Свободу Диме Пчелинцеву». За спиной пикетчика – огороженная территория и информационный стенд "Посольство России в Армении". Других людей в кадре не видно.

В феврале 2020 года суд в Пензе признал семерых человек виновными в организации террористического сообщества "Сеть"* и участии в нем. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого ФСБ сочла организатором сообщества, сообщило 10 февраля 2020 года РБК.

Обвинение строилось на признательных показаниях, данных обвиняемыми во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили их родственники и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все обвиняемые отказались от признания вины, говорится в публикации.

По версии ФСБ и засекреченных свидетелей, подсудимые намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки" и устроить вооруженный мятеж, сообщил 10 февраля 2020 года "Коммерсант".

Напомним, Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. "Я выходил, наверное, раз 15 в одиночные пикеты с плакатом: "Нет войне" в Питере", - привело 24 декабря 2024 года его пояснение русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
13:38, 3 июля 2025
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Александр Шерченков на пикете в Ереване. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/72118
09:12, 29 июня 2025
Российский активист провел в Ереване пикет в поддержку Юрия Михеева
Самвел Карапетян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:54, 19 июня 2025
Самвел Карапетян арестован на два месяца
Самвел Карапетян. Скриншот фото https://newsarmenia.am/news/armenia/v-erevanskom-osobnyake-milliardera-samvela-karapetyana-proizveden-obysk-mvd-video-/
20:02, 17 июня 2025
Силовики провели обыск в ереванском доме миллиардера Самвела Карапетяна
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Атака БПЛП жителей Ростовской области. Январь 2025 г. Скриншот видео ТГ-канал Юрий Слюсарь
04 июля 2025, 13:47
Для пострадавших от атаки БПЛА жителей Ростовской области открыты пункты временного размещения

Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше