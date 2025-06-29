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09:12, 29 июня 2025

Российский активист провел в Ереване пикет в поддержку Юрия Михеева

Александр Шерченков на пикете в Ереване. Фото: RusNews https://t.me/rusnews/72118

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков на пикете перед российским посольством в Ереване потребовал освободить Юрия Михеева, осужденного в России по делу о диверсии.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня российский активист Александр Шерченков около здания посольства России в Ереване провёл одиночный пикет в поддержку осужденного анархиста Руслана Сидики.

7 июня Шерченков и еще один активист провели там же пикет с требованием освободить Илью Шакурского, отбывающего в России наказание по делу о сообществе "Сеть" (организация признана террористической и запрещена в России).

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org
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Активист Александр Шерченков 28 июня провел одиночный пикет напротив здания посольства России в Ереване. Он вышел с плакатом в поддержку 19-летнего Юрия Михеева, приговоренного в феврале к семи годам колонии по делу о попытке диверсии, сообщило RusNews.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Александр Шерченков стоит с плакатом: "Свободу Юрию Михееву". За его спиной видны автомобили на городской улице, других людей рядом с пикетчиком в кадре нет.

Юрий Михеев в феврале был приговорен к семи годам колонии по обвинению в попытке диверсии. Обвиняемые по тому же делу братья Тимофей и Матвей Мельниковы были приговорены соответственно к 20 и 19 годам колонии. Суд в Москве признал братьев виновными в попытке диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации, сообщило 18 февраля 360.ru.

По данным суда, в 2023 году обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части. Мельниковы до задержания были студентами университета, Михеев на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Их задержали 10 ноября 2023 года при попытке поджечь технику. Все трое признали вину, говорится в публикации.

Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении с требованием освободить осужденных, которых он считает политзаключенными. Шерченков прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. "Я выходил, наверное, раз 15 в одиночные пикеты с плакатом: "Нет войне" в Питере", - привело 24 декабря 2024 года его пояснение русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

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Автор: "Кавказский узел"

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