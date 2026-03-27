×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:53, 27 марта 2026

Трое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Маликов, Шамилхан Насрудинов и Рамазан Мурадисов из Казбековского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1881 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1878 бойцов из Дагестана.

В администрации Казбековского района состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, которые были убиты в ходе специальной военной операции, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Орден Мужества и медаль "За храбрость" II степени вручены семье Ислама Маликова. Орден Мужества передан отцу Шамилхана Насрудинова, а медаль Суворова - родственникам Рамазана Мурадисова. Все трое были уроженцами села Дылым.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1881 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Казбековского района стало известно в середине марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Раджаб Зайнудинов и Сайбодин Газимагомедов.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:55, 27 марта 2026
Проблемы с льготными лекарствами привели к обыскам в Минздраве Дагестана
22:00, 26 марта 2026
Генпрокуратура потребовала изъять более 80 подстанций у Магомеда Каитова
Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:04, 26 марта 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:35, 26 марта 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Тренеровка по ножевому бою. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:44, 26 марта 2026
Житель Дагестана осужден за недоносительство на мнимых сторонников "Азова"*
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Участники собрания на Руставели, 26 марта 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika
26 марта 2026, 22:58
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить арестованных демонстрантов

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 марта 2026, 18:47
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие

Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
26 марта 2026, 15:38
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
26 марта 2026, 14:39
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше