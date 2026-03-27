Трое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Маликов, Шамилхан Насрудинов и Рамазан Мурадисов из Казбековского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1881 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1878 бойцов из Дагестана.

В администрации Казбековского района состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, которые были убиты в ходе специальной военной операции, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Орден Мужества и медаль "За храбрость" II степени вручены семье Ислама Маликова. Орден Мужества передан отцу Шамилхана Насрудинова, а медаль Суворова - родственникам Рамазана Мурадисова. Все трое были уроженцами села Дылым.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1881 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Казбековского района стало известно в середине марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Раджаб Зайнудинов и Сайбодин Газимагомедов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.