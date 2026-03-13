×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
15:30, 13 марта 2026

Названы имена двух убитых на Украине комбатантов из Дагестана

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

Раджаб Зайнудинов и Сайбодин Газимагомедов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1863 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1861 бойца из Дагестана.

Чиновники отчитались о вручении посмертных наград семьям Раджаба Зайнудинова из села Инчха и Сайбодина Газимагомедова из села Алмак. Подробности биографий и гибели военных в сообщении телеграм-канала администрации Казбековского района не приведены.

В предыдущий раз о смерти военных из Казбековского района стало известно в феврале. Тогда были названы имена Султана Алижанова и Султанбега Шихмурадова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1863 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.



