Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фарман Вагабов из Табасаранского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1878 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1877 бойцов из Дагестана.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов вручил государственные награды родным военнослужащих, которые были убиты в зоне проведения специальной военной операции, сообщила сегодня администрация района в Telegram-канале.

Семье одного из убитых в зоне СВО, ефрейтора Фармана Вагабова из села Хучни, передан орден Мужества. Подробности биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Табасаранского района стало известно в конце февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Руслан Михралиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.