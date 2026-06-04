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11:35, 4 июня 2026

56 человек размещены в ПВР из-за угрозы подтопления на Кубани

Мешки с песком. 4 июня 2026 г. Фото: соцсети главы Славянского района Кубани Романа Синяговского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителей хуторов Урма и Ханьков-2 эвакуировали в Славянском районе, также проведена эвакуация жителей хутора Западный в Крымском районе из-за прорыва дамб. 56 человек находятся в пунктах временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", эвакуацию жителей трех населенных пунктов Крымского района Краснодарского края начали эвакуировать из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного.

Жителей хуторов Урма и Ханьков-2 эвакуировали в Славянском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы в районе СНТ "Нефтяник" - хутор Соболевский, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  ЕДДС муниципалитета.

По данным ЕДДС Славянского района, прорыв в теле дамбы размером 25-30 м произошел в районе СНТ Нефтяник - хутор Соболевский. Уже эвакуировано 17 человек, они размещены в гостинице "Курени" в станице Анастасиевская. Также развернуты два пункта временного размещения (ФОК "Олимп", МКУК СДК "Анастасиевский").

За время выполнения работ по повышению параметров дамб обвалования уложено около 30 тыс. мешков с песком, установлено 200 м водоналивной дамбы обвалования. На месте ЧП работают 494 человека и 25 единиц техники. Ведется круглосуточное наблюдение и контроль за состоянием дамб обвалования и уровнем воды.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что помимо хутора Соболевский прорвана дамба  вблизи х. Западный Крымского района. "В результате подтоплены сельхозугодия. При этом подтоплений домовладений нет. Угрозы жителям нет. Уровень воды в реках начал снижаться", - говорится в сообщении.

В Крымском районе жителей эвакуировали заблаговременно, при объявлении угрозы. В пункте временного размещения находятся 39 человек. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе ст. Троицкая.

В Крымском районе затоплена дорога, которая ведет к хутору Западный, сообщила районная администрация.

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Автор: "Кавказский узел"

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