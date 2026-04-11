Пятно нефтепродуктов движется в сторону Анапы

Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", за один день в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. Официальной информации о разливе не было, но такое число пострадавших птиц указывает на серьезную проблему, прокомментировали волонтеры и блогеры.

В акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края

"Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево", - проинформировал оперштаб.

В сообщении также озвучены предположительные причин появления как самого пятна, так и большого числа испачкавшихся в нем птиц.

"По оценке специалистов, одна из наиболее вероятных причин появления пятна нефтепродуктов – последствия атак БПЛА, которые произошли в последние несколько дней, по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру. В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз – легкой фракции, они образовали радужную пленку, в ней во время шторма и вымазались птицы".

Блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показал примерный масштаб пятна - между судами, которые стоят в море - несколько километров.

"Задействовано примерно 6–7 судов. Среди них, по словам очевидцев, есть нефтесборщики.Видны боновые заграждения — вероятно, для локализации загрязнения", - прокомментировал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

