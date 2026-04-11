Кавказский узел

15:21, 11 апреля 2026

Более сотни птиц в мазуте поступили волонтерам в Анапе

Птица, привезенная в центр. Скриншот фото центра на Жемчужной от 10.04.26, https://t.me/zhemchujnaya9/1667

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За один день в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в мазуте, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. Официальной информации о разливе не было, но такое число пострадавших птиц указывает на серьезную проблему, прокомментировали волонтеры и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", ранее большое число птиц поступило в центр после шторма в феврале.  Волонтеры сообщили, что у них находится еще 200 птиц на реабилитации, при этом они не получают финансирования от властей.

Реабилитационный центр на Жемчужной сообщил, что резко увеличилось число поступающих испачканных а нефтепродуктах птиц. "Мы приняли 102 грязнющие птицы!!! Отмыли столько, насколько хватило сил", - написали они в ночь на 11 апреля.

Сегодня волонтеры центра попросили о помощи в отмывке птиц. "Очень нужно хотя бы человек 10! Пожалуйста, без опыта, просто держать. Стоит более 50 грязных птиц. В центре 7 человек, мы не можем одни", - написали они.

Вечером 10 апреля волонтеры  также сообщили о необходимости в моющих средствах.

Испачканные в нефтепродуктах птицы указывают на наличие разлива, указали волонтеры и блогеры.

"Птицы всегда маркер. Где-то в море что-то плавает значит", - указал в своем Telegram-канале штаб "Добровольцы ССЛ"

Птица в мазуте на берегу моря. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 11.04.26, https://t.me/makovozovy/57683"Я нахожусь на пляже Селена - здесь большое количество перемазученных птиц, некоторые даже не могут двигаться- две уплыли от меня в море и ещё три сидят на берегу.  Тут же вчера экстренно возвели защитный вал в районе Жемчужины России. В море стоят спасательные суда, - написал в своем Telegram-канале Андрей Маковозов.

"Птиц действительно много — помощь сейчас крайне важна.  Официальной информации о причинах происходящего пока нет", - прокомментировал блогер Юрий Озаровский

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

