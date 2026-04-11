Более сотни птиц в мазуте поступили волонтерам в Анапе

За один день в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в мазуте, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. Официальной информации о разливе не было, но такое число пострадавших птиц указывает на серьезную проблему, прокомментировали волонтеры и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", ранее большое число птиц поступило в центр после шторма в феврале. Волонтеры сообщили, что у них находится еще 200 птиц на реабилитации, при этом они не получают финансирования от властей.

Реабилитационный центр на Жемчужной сообщил, что резко увеличилось число поступающих испачканных а нефтепродуктах птиц. "Мы приняли 102 грязнющие птицы!!! Отмыли столько, насколько хватило сил", - написали они в ночь на 11 апреля.

Сегодня волонтеры центра попросили о помощи в отмывке птиц. "Очень нужно хотя бы человек 10! Пожалуйста, без опыта, просто держать. Стоит более 50 грязных птиц. В центре 7 человек, мы не можем одни", - написали они.

Вечером 10 апреля волонтеры также сообщили о необходимости в моющих средствах.

Испачканные в нефтепродуктах птицы указывают на наличие разлива, указали волонтеры и блогеры.

"Птицы всегда маркер. Где-то в море что-то плавает значит", - указал в своем Telegram-канале штаб "Добровольцы ССЛ"

"Я нахожусь на пляже Селена - здесь большое количество перемазученных птиц, некоторые даже не могут двигаться- две уплыли от меня в море и ещё три сидят на берегу. Тут же вчера экстренно возвели защитный вал в районе Жемчужины России. В море стоят спасательные суда, - написал в своем Telegram-канале Андрей Маковозов.

"Птиц действительно много — помощь сейчас крайне важна. Официальной информации о причинах происходящего пока нет", - прокомментировал блогер Юрий Озаровский

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

