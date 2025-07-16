Четыре жителя Дагестана признаны виновными в осквернении Вечного огня

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Суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые ранее публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2024 года стало известно, что четыре жителя Дагестана задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. Все четверо были арестованы по уголовному делу о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ; предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Камеры наблюдения зафиксировали, что молодые люди опускали ноги в огонь, толкали друг друга и что-то бросали в пламя. После задержания силовики распространили видео с их извинениями. Задержанные - Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов – в публичных извинениях пояснили, что "решили погреться".

Суд признал четырех молодых людей из Дагестана виновными в осквернении символа воинской славы за инцидент у Вечного огня в Невинномысске. Они приговорены к лишению свободы в колонии-поселении, сообщил 15 июля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Четверо жителей "соседней республики" признаны виновными по части 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщило 15 июля в своем телеграм-канале управление СКР по Ставропольскому краю.

"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2,5 лет с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в публикации.

Вину в совершенном преступлении осужденные не признали

Суд пришел к выводу, что 10 ноября 2024 года подсудимые "на постаменте обелиска «Вечная слава» в ознаменование 50-летия Советской власти, увековечивающего память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Гражданской и Великой Отечественной войн" осквернили Вечный огонь, сообщила 15 июля на своем сайте краевая прокуратура. "Вину в совершенном преступлении осужденные не признали", - говорится в публикации.

Следователи неверно квалифицировали действия задержанных, поскольку такие деяния, как правило, не имеют идейной мотивации, их следовало трактовать по более мягкой статье о вандализме или хулиганстве, указали ранее "Кавказскому узлу" руководитель исследовательского центра "Сова" (центр включен в реестр иностранных агентов) Александр Верховский и адвокат Тимур Филиппов.

Их деяние может быть квалифицировано как вандализм или вообще как мелкое хулиганство

"К тому же не существует официального перечня символов воинской славы, так что здесь есть правовая неопределенность. Если бы был нанесен реальный ущерб объекту, действие могло бы квалифицироваться как вандализм", - заметил Верховский.

"Их деяние может быть квалифицировано как вандализм или вообще как мелкое хулиганство. В любом случае избранная квалификация явно избыточна", - подтвердил Тимур Филиппов.

Напомним, в марте 2024 года следователи также возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Северного Кавказа, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. В октябре того же года суд назначил всем троим по году колонии-поселения.