Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

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Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Майкопе в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны были задержаны участники неофициальной памятной акции.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая, в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны, не менее 2000 человек пришли на митинг в Нальчике. До начала митинга более 1000 человек провели шествие с адыгскими флагами. 23 мая стало известно, что в ходе шествия были задержаны минимум восемь человек. Как минимум двое были арестованы по административной статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению.

Кавказская война, которая велась с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти жертв Кавказской войны.

Историки назвали политизированной память о Кавказской войне Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты.

О задержаниях участников мероприятия в Майкопе сообщил сегодня на своей странице в Facebook* адыгский активист Аскер Сохт. "Публичных мероприятий в форме шествий или митингов в г. Майкопе не проводилось. Но молодежь провела мероприятие, которое скорей можно назвать "селфи". Для них это закончилось беседой в полиции", - написал он.

По его мнению, силовики из Нальчика тоже могли ограничиться беседами с задержанными. "Почему нельзя было остановиться на беседе в г. Нальчик? Зачем сразу давать такие длительные сроки административного ареста? Все это неправильно", - говорится в публикации.

По оценке Сохта, в целом "власти Адыгеи куда адекватней властей в КБР". "И надо заметить, так было всегда. Вечно на пустом месте создают конфликты, неуместную истерику. Не уважают людей и сами недостойны уважения", - написал активист.

Общественные деятели из Кабардино-Балкарии в обращении к главе республики, опубликованном 24 мая, призвали освободить задержанных участников шествия в Нальчике и прекратить чинить препятствия организаторам мероприятий памяти жертв Кавказской войны.

Ребят вернули в отдел и составили протоколы

Днем ранее, 25 мая, о задержаниях активистов в Майкопе сообщил и неназванный подписчик телеграм-канала "Republic of Circassia". "Везде пишут о задержаниях в Нальчике, в Майкопе тоже были задержаны ребята, в том числе и несовершеннолетние. Первый раз, когда задержали у парка, перед шествием, долго не держали, быстро отпустили. Но потом вмешался [высокопоставленный республиканский силовик] (сам русский по национальности), и ребят вернули в отдел и составили протоколы", - привел его слова телеграм-канал.

МВД Адыгеи, по состоянию на 10.50 мск 26 мая, не сообщало на своем сайте о задержаниях участников публичного мероприятия в Майкопе.

21 мая в Пушкинском народном доме в Майкопе прошло также официальное траурное мероприятие. На нем присутствовали представители властей Адыгеи, руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент», старейшины, жители и гости республики, сообщил в тот же день в своем телеграм-канале "Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ".

"Перед присутствующими выступили заместитель председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыге Эдуард Цеев и руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент» Республики Адыгея Рамазан Тлемешок. [...] Артисты Концертного объединения Республики Адыгея показали театральную постановку, в которой выразили всю скорбь народа через стихи и песни", - говорится в публикации.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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