19:48, 20 апреля 2026

Подросток из Адыгеи обвинен в оправдании терроризма

Сотрудник правоохранительных органов задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поводом для уголовного преследования несовершеннолетнего жителя Адыгеи стала публикация в запрещенной соцсети видеозаписи с последствиями ракетного удара. 

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело против подростка, опубликовавшего запись последствий ракетного удара в запрещенной социальной сети. Несовершеннолетнему вменяется публичное оправдание терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы). 

Публикацию, которая привлекла внимание сотрудников ФСБ и Центра “Э”, подросток сделал в январе. Согласно версии следствия, он опубликовал “видеоролик, на котором зафиксированы последствия разрушительного ракетного удара по многоквартирным домам и гражданским автомобилям в одном из населенных пунктов”. Комментируя запись, юноша “открыто оправдывал действия террористов и дал положительную оценку последствиям ракетного удара”, говорится в сообщении республиканского управления СКР. 

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения ему избран запрет определенных действий. В ведомстве не уточнили, согласился ли молодой человек с обвинениями. Также следствие не уточняет, где именно было снято видео с последствиями ракетного удара.

"Кавказский узел" также писал, что в начале апреля по аналогичному обвинению был задержан 30-летний житель Черкесска, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями" привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

