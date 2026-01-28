К протестующим в Тбилиси присоединились освобожденные активисты

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси 427-й день подряд. На акцию вышли и активисты, отбывшие наказание за блокировку тротуара.

Как писал " Кавказский узел", 27 января, в 426-й день ежедневных протестов, стало известно об очередном уголовном деле по статье о блокировке движения по тротуару. Один из лидеров Рабочей партии Лаша Чхартишвили сообщил, что суд прекратил производство по его очередному административному протоколу и вернул материалы в МВД для возбуждения против него уголовного дела.

Участники непрерывной протестной акции собрались сегодня у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси с флагами и транспарантами, на которых было написано: "Кто съел страну!", "Огонь олигархии". Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, передает телекомпания Pirveli.

На проспект Руставели также прибыли активисты, освобожденные вчера и сегодня из временного следственного изолятора, после заключения за блокировку тротуара. К сегодняшней акции присоединились с флагами и фотографиями политзаключенных также граждане Ирана, проживающие в Грузии.

"Суд переквалифицировал мое дело на уголовную статью, имея ввиду мое стояние на тротуаре 17 и 18 декабря 2025 года. Хочу сказать, что несмотря на эти угрозы, я снова стою здесь. У нас нет права отступать и поэтому, мы будем бороться до конца", - заявила одна из протестующих на проспекте Руставели.

"Мы прекрасно понимаем, что "Грузинская мечта" каждый день пытается усилить свои позиции, но у нас моральное преимущество и поддержка европейского сообщества, которое будет решающим в нашей победе", - заявил другой участник протеста.

Позже протестующие организовали марш к зданию Верховного Суда Грузии.

"Кавказский узел" писал, что 23 января суд в Тбилиси назначил административные аресты пятерым активистам, обвиненным в административном правонарушении за стояние на тротуаре после акций в декабре 2025 года. Кроме того, не менее восьми постоянных участников акций на проспекте Руставели, в том числе врач Важа Гаприндашвили и азербайджанский журналист Афган Садыгов, находятся под угрозой уголовного преследования за неоднократную блокировку тротуара.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".