Протестующие на Руставели отказались признавать "Грузинскую мечту"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 475-й день непрерывных протестов участники собрания на проспекте Руставели растянули под стенами парламента баннер с лозунгом “Не признаем”.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта, в 474-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели напомнили представителям "Грузинской мечты" о выводах доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ.

5 марта вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Статья об экстремизме предусматривает до трех лет заключения, штраф или исправительные работы за систематические публичные призывы к нарушению закона, неповиновение властям или создание альтернативных органов власти. Кроме того, закон теперь содержит новое отягчающее обстоятельство - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или органов власти, к наказанию добавляется один год лишения свободы. Этот же мотив учитывается как отягчающее обстоятельство и в делах об административных правонарушениях.

Сторонники евроинтеграции Грузии с протестными баннерами и плакатами собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели возле парламента на 475-ю ежевечернюю акцию протеста. Активисты принесли с собой грузинские флаги и флаги Евросоюза.

Группа протестующих растянула под стенами парламента длинный баннер с надписью “Не признаем”. Также у активистов были плакаты “Поднимись Грузия, покончим с "коцами" (членами "Грузинской мечты", - прим. "Кавказского узла"), “Коррупция до костей обглодала страну”, “Не тот режим, который был девять лет, а этот, который длится 14 лет” и “Свободу Миндие Шервашидзе”, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.

Миндия Шервашидзе - активист, задержанный 16 августа вместе с Торнике Тошхуа по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку. 8 сентября Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья.

В Зугдиди сегодня был задержан активист Шалва Эсартия. Полицейские, не объясняя причин задержания, затащили его в машину силой, после чего отказались пустить к нему адвоката. В результате к задержанному была вызвана бригада скорой помощи, пишет со ссылкой на зугдидскую активистку Мариам Сичинава Tbilisi life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".