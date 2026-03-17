Кавказский узел

23:52, 17 марта 2026

Протестующие на Руставели отказались признавать "Грузинскую мечту"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 475-й день непрерывных протестов участники собрания на проспекте Руставели растянули под стенами парламента баннер с лозунгом “Не признаем”. 

Как писал "Кавказский узел", 16 марта,  в 474-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели напомнили представителям "Грузинской мечты" о выводах доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ. 

5 марта вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Статья об экстремизме предусматривает до трех лет заключения, штраф или исправительные работы за систематические публичные призывы к нарушению закона, неповиновение властям или создание альтернативных органов власти. Кроме того, закон теперь содержит новое отягчающее обстоятельство - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или органов власти, к наказанию добавляется один год лишения свободы. Этот же мотив учитывается как отягчающее обстоятельство и в делах об административных правонарушениях. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с протестными баннерами и плакатами собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели возле парламента на 475-ю ежевечернюю акцию протеста. Активисты принесли с собой грузинские флаги и флаги Евросоюза. 

Группа протестующих растянула под стенами парламента длинный баннер с надписью “Не признаем”. Также у активистов были плакаты “Поднимись Грузия, покончим с "коцами" (членами "Грузинской мечты", - прим. "Кавказского узла"), “Коррупция до костей обглодала страну”, “Не тот режим, который был девять лет, а этот, который длится 14 лет” и “Свободу Миндие Шервашидзе”, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*. 

Миндия Шервашидзе - активист, задержанный 16 августа вместе с Торнике Тошхуа по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку. 8 сентября Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья.

В Зугдиди сегодня был задержан активист Шалва Эсартия. Полицейские, не объясняя причин задержания, затащили его в машину силой, после чего отказались пустить к нему адвоката. В результате к задержанному была вызвана бригада скорой помощи, пишет со ссылкой на зугдидскую активистку Мариам Сичинава Tbilisi life. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
