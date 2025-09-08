×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:55, 8 сентября 2025

Активист Торнике Тошхуа прекратил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный на акции протеста в Тбилиси активист Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 16 были задержаны активисты Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку.

Обвинение касается акции на проспекте Руставели 1 августа: по словам протестующих, тогда у пришедшего на акцию провокатора Беки Гоциридзе, который ругался с активистами, выпал из кармана нож. Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе тогда отобрали у него нож и передали полиции. Задержали обоих по жалобе Гоциридзе. 

Активист Торнике Тошхуа прекратил голодовку, в течение 21 дня он принимал только воду, сообщает 6 сентября Netgazeti со ссылкой на друзей активиста.

В своем письме Тошхуа сообщил, что на 21 день голодовки его "физические ресурсы приближаются к той границе, после которой у тебя не остается сил самостоятельно передвигаться". "Я не собираюсь продолжать эту борьбу в лежачем положении", - добавил активист, чьи слова приводит "Пирвели".

Напомним, что сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 7 сентября, на 284-й день протестов, активисты также провели акцию, несмотря на ливень.

Напомним, что сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 7 сентября, на 284-й день протестов, активисты также провели акцию, несмотря на ливень.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
