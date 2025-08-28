Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 274 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты провели шествие и пикет в поддержку арестованных демонстрантов Миндии Шервашидзе и Торнике Тошхуа у здания Верховного суда в Тбилиси, а вечером вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа, в 273-й день проевропейских протестов, протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, также акция протеста прошла в Гори.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие в Тбилиси сегодня вечером, в 274-й день непрерывных протестов, вновь перекрыли движение по проспекту Руставели с неизменными требованиями - перевыборов парламента и освобождения всех арестованных за участие в проевропейских демонстрациях, передает Publika.

Ранее сегодня участники движения “Площадь Свободы” провели у здания Верховного суда в Тбилиси акцию в поддержку арестованных в августе оппозиционеров Миндии Шервашидзе и Торнике Тошхуа.

По словам адвоката Омара Пурцеладзе, Торнике Тошхуа голодает с момента ареста, уже 13 дней. “Площадь Свободы” планирует проводить акции в их поддержку каждый четверг.

16 августа, в 262-й день непрерывных протестов, стало известно о задержании активистов Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе по обвинению в групповом насилии. Обвинение касается акции на проспекте Руставели 1 августа: по словам протестующих, тогда у пришедшего на акцию провокатора Беки Гоциридзе, который ругался с активистами, выпал из кармана нож. Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе тогда отобрали у него нож и передали полиции. Задержали обоих по жалобе Гоциридзе.

“Мне удалось получить информацию от его сокамерников. Естественно, через 13 дней голодовки у него проявились определенные симптомы. На сегодняшний день он психологически устойчив и способен выдерживать стресс и давление, но мы знаем, что может быть нанесен непоправимый ущерб его здоровью”, - цитирует слова адвоката телекомпания Pirveli.

После окончания акции у Верховного суда протестующие прошли шествием к зданию парламента, присоединившись к демонстрантам на проспекте Руставели.

Обвинения в насилии, предъявленные Шервашидзе и Тошхуа, активисты называют абсурдными: сторонник “Грузинской мечты” Бека Гоциридзе, бывший футболист, спустя несколько минут после инцидента на Руставели 1 августа записал видео для TikTok, заявив, что ввязался в драку с проевропейскими демонстрантами, но тем “даже не удалось его избить”.

Тбилисский городской суд назначил на 2 сентября оглашение приговора восьми участникам протестов, обвиненным в групповом насилии на акциях в ноябре и декабре 2024 года.

Один из обвиняемых, Инсаф Алиев, 27 августа попросил суд вынести справедливый приговор, отметив, что он не знает грузинского языка и не встречался с другими задержанными до ареста. Другие обвиняемые, в свою очередь, не владеют родным для Алиева азербайджанским языком. Прокуратура выдвинула версию, что Алиев участвовал в групповом насилии, слушая по ТВ выступления другого обвиняемого, основателя студенческого движения Dafioni Звиада Цецхладзе, через переводчика.

“Я пошел на площадь Свободы один, сам пошел, а не по чьей-то указке. Если я совершил преступление, я всегда готов признать это. В прошлый раз мы видели, рассмотрели, какие есть доказательства - якобы Звиад говорил по телевизору, а я обратился к переводчику: “скажи мне, что он говорит… я должен действовать так”. Только на основании таких доказательств мне предъявляют обвинение”, - приводит его слова в суде Tbilisi_life.

